TRT Personel Alımları İleri Tarihe Ertelendi

TRT Perosnel alımlarını 2017 yılında da sürdürüyor. Sözleşmeli olarakta eleman alımı yapan TRT çeşitli kadrolarda bünyesindeki ihtiyaçları giderebilmektedir.

Ülkemizin en önemli TV kanallarından olan TRT TV kanalları ve radyo birçok farklı ve kanalları ile başarılı kadro ve envanteri ile sayılı ve çok önemli kanallarımızdan biridir. Devlet tekelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yakın zaman da alınan kararlara göre TRT, bünyesine yeni personeller dâhil edeceğini açıklamıştı.

TRT’nin Alım Yapacağı Kadrolar

Mali Denetçi Yardımcılığı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığı, Kamera Asistanı, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Teknisyen, Yapım ve Yayın Elemanı ile Yardımcı Prodüktör. Şeklinde yayınlanmaktadır. Trt aynı zamanda sözlü ve mülakat ile uygulamalı sınavlarıdaha ileri bir tarihe ertelenmiş olduğunu beyan etti.

TRT Personel Alımları Ne Zaman?









Yakın zamanda TRT yeni personellerini kadrolarına dâhil etmek için yeni bir sınavlara katılmaları için tekrar bir tarih belirleyip adaylara başvuru tarihlerini ve sınav tarihini beyan edecektir. Başvuruda bulunacak adayları TRT’nin duyurularını takip etmeleri çok önemlidir. Öyle ki adayın en ufak bir dikkatsizliği ve umursamazlığı personel kadroları arasına dâhil olma hakkını kaybetmesine sebep olabilir. Bu yüzden adayların gündemi ve TRT’nin duyurularını takip etmesi gerekir.