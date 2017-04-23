SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor
Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Bilim

Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

TRT Personel Alımları İleri Tarihe Ertelendi

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
TRT Personel Alımları İleri Tarihe Ertelendi
Bu haber 23 Nisan 2017 - 12:10 'de eklendi .

TRT Perosnel alımlarını 2017 yılında da sürdürüyor. Sözleşmeli olarakta eleman alımı yapan TRT çeşitli kadrolarda bünyesindeki ihtiyaçları giderebilmektedir.

Ülkemizin en önemli TV kanallarından olan TRT TV kanalları ve radyo birçok farklı ve kanalları ile başarılı kadro ve envanteri ile sayılı ve çok önemli kanallarımızdan biridir. Devlet tekelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yakın zaman da alınan kararlara göre TRT, bünyesine yeni personeller dâhil edeceğini açıklamıştı.

TRT’nin Alım Yapacağı Kadrolar

Mali Denetçi Yardımcılığı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığı, Kamera Asistanı, Stajyer Muhabir, Stajyer Spiker, Teknisyen, Yapım ve Yayın Elemanı ile Yardımcı Prodüktör. Şeklinde yayınlanmaktadır. Trt aynı zamanda sözlü ve mülakat ile uygulamalı sınavlarıdaha ileri bir tarihe ertelenmiş olduğunu beyan etti.

TRT Personel Alımları Ne Zaman?





Yakın zamanda TRT yeni personellerini kadrolarına dâhil etmek için yeni bir sınavlara katılmaları için tekrar bir tarih belirleyip adaylara başvuru tarihlerini ve sınav tarihini beyan edecektir. Başvuruda bulunacak adayları TRT’nin duyurularını takip etmeleri çok önemlidir. Öyle ki adayın en ufak bir dikkatsizliği ve umursamazlığı personel kadroları arasına dâhil olma hakkını kaybetmesine sebep olabilir. Bu yüzden adayların gündemi ve TRT’nin duyurularını takip etmesi gerekir.

Buna Bakın!  Vertu Bir Türk'e Satıldı
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Güçlü Lakaplı Gemi Artık Türkiye’nin!Güçlü Lakaplı Gemi Artık Türkiye’nin!
Telefonunuzun Ekranını Karartan Uygulama!Telefonunuzun Ekranını Karartan Uygulama!
Call Of Duty’den SürprizCall Of Duty’den Sürpriz
Çin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya GönderdiÇin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya Gönderdi
Steam’e Yeni Rakip GeldiSteam’e Yeni Rakip Geldi
Facebook 360 Derece Kamerasıyla GeliyorFacebook 360 Derece Kamerasıyla Geliyor
iPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok MemnuniPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok Memnun
Kredi Kartlarına Parmak İzi Sensörü GeliyorKredi Kartlarına Parmak İzi Sensörü Geliyor
SON DAKİKA