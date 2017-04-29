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TRT Spor Canlı İzle (Yeni Malatyaspor Göztepe) – TRT 3 Spor Yayın Akışı Bilgisi

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TRT Spor Canlı İzle (Yeni Malatyaspor Göztepe) – TRT 3 Spor Yayın Akışı Bilgisi
Bu haber 29 Nisan 2017 - 14:28 'de eklendi .

TRT Spor yayın akışına göre bugün saat 15.30’da Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşılaşacak. TRT 3 Spor canlı izleme bağlantısı haberimizde.

TRT Spor yayın akışında bugün yani 29 Nisan Cumartesi günü spor karşılaşmaları ile dop dolu bir ekran izleyenleri bekliyor. Sabah saatlerinde klasik olarak gerçekleştirilen programların ardından 15.30’da TFF 1. Lig Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasındaki müsabaka canlı olarak yayınlanacak. Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi’nde yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak. Yeni Malatyaspor Göztepe maçı ise günün açılış maçlarından birisi olacak.

TRT Spor Yayın Akışı





TRT SPOR YAYIN AKIŞI
07:00Engelsiz Spor (Betimlemeli)
07:40Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Özetler
08:00TFF 1. Lig Özetler
08:15Süper Lig Karşılaşmalarından Özetler
08:20O Sene, Bu Sene Ankaragücü
08:50THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru"
09:00Spor Keyfi
09:55Futbol Ajandası
10:00TFF 1. Lig Özetler
10:15Süper Lig Karşılaşmalarından Özetler
10:20Maçın Ardından "Beşiktaş - Lyon"
10:30Avrupa Studyosu
11:30Salto
12:00Özel Röpörtaj "Jeremain Lens"
12:25O Sene, Bu Sene Ankaragücü
13:00THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru"
13:10Süper Lig Karşılaşmalarından Özetler
13:15TFF 1. Lig Özetler
13:30Maçın Ardından "Beşiktaş - Lyon"
13:40Reklam + Fragman + Spot
13:45Spor Haftasonu
15:45Reklam + Fragman + Spot
15:50TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe"
16:45Reklam + Fragman + Spot
16:55TFF 1. Lig Özetler
17:00TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe"
18:00TFF 1. Lig Maçın Ardından
18:15Özel Röpörtaj "Jeremain Lens"
18:45Reklam + Fragman + Spot
18:50Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Karş. "Fenerbahçe - Galatasaray"
19:45Reklam + Fragman + Spot
19:55THY Avrupa Ligi En İyi 5 Hareket
20:00Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Karş. "Fenerbahçe - Galatasaray"
20:45Reklam + Fragman + Spot
20:50Stadyum
12:20Nedir? Nasıl Oynanır? "Hurling"
12:30O Sene, Bu Sene Ankaragücü
13:20Spor Haftasonu
15:15Reklam + Fragman + Spot
15:20TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe"
16:15Reklam + Fragman + Spot
16:25TFF 1. Lig Özetler
16:30TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe"
17:30TFF 1. Lig Maçın Ardından
17:45TFF 1. Lig Özetler
18:20Maçın Hikayesi "Beşiktaş - Lyon"
18:30THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru"
08:45THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru"
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TRT 3 Spor canlı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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