TRT Spor Canlı İzle (Yeni Malatyaspor Göztepe) – TRT 3 Spor Yayın Akışı Bilgisi

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TRT Spor yayın akışına göre bugün saat 15.30’da Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşılaşacak. TRT 3 Spor canlı izleme bağlantısı haberimizde.
TRT Spor yayın akışında bugün yani 29 Nisan Cumartesi günü spor karşılaşmaları ile dop dolu bir ekran izleyenleri bekliyor. Sabah saatlerinde klasik olarak gerçekleştirilen programların ardından 15.30’da TFF 1. Lig Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasındaki müsabaka canlı olarak yayınlanacak. Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi’nde yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak. Yeni Malatyaspor Göztepe maçı ise günün açılış maçlarından birisi olacak.
|TRT SPOR YAYIN AKIŞI
|07:00Engelsiz Spor (Betimlemeli)
|07:40Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Özetler
|08:00TFF 1. Lig Özetler
|08:15Süper Lig Karşılaşmalarından Özetler
|08:20O Sene, Bu Sene Ankaragücü
|08:50THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru"
|09:00Spor Keyfi
|09:55Futbol Ajandası
|10:00TFF 1. Lig Özetler
|10:15Süper Lig Karşılaşmalarından Özetler
|10:20Maçın Ardından "Beşiktaş - Lyon"
|10:30Avrupa Studyosu
|11:30Salto
|12:00Özel Röpörtaj "Jeremain Lens"
|12:25O Sene, Bu Sene Ankaragücü
|13:00THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru"
|13:10Süper Lig Karşılaşmalarından Özetler
|13:15TFF 1. Lig Özetler
|13:30Maçın Ardından "Beşiktaş - Lyon"
|13:40Reklam + Fragman + Spot
|13:45Spor Haftasonu
|15:45Reklam + Fragman + Spot
|15:50TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe"
|16:45Reklam + Fragman + Spot
|16:55TFF 1. Lig Özetler
|17:00TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe"
|18:00TFF 1. Lig Maçın Ardından
|18:15Özel Röpörtaj "Jeremain Lens"
|18:45Reklam + Fragman + Spot
|18:50Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Karş. "Fenerbahçe - Galatasaray"
|19:45Reklam + Fragman + Spot
|19:55THY Avrupa Ligi En İyi 5 Hareket
|20:00Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Karş. "Fenerbahçe - Galatasaray"
|20:45Reklam + Fragman + Spot
|20:50Stadyum
|12:20Nedir? Nasıl Oynanır? "Hurling"
|12:30O Sene, Bu Sene Ankaragücü
|13:20Spor Haftasonu
|15:15Reklam + Fragman + Spot
|15:20TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe"
|16:15Reklam + Fragman + Spot
|16:25TFF 1. Lig Özetler
|16:30TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe"
|17:30TFF 1. Lig Maçın Ardından
|17:45TFF 1. Lig Özetler
|18:20Maçın Hikayesi "Beşiktaş - Lyon"
|18:30THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru"
|08:45THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru"
TRT 3 Spor canlı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.