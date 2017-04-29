TRT Spor Canlı İzle (Yeni Malatyaspor Göztepe) – TRT 3 Spor Yayın Akışı Bilgisi

TRT Spor yayın akışına göre bugün saat 15.30’da Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşılaşacak. TRT 3 Spor canlı izleme bağlantısı haberimizde.

TRT Spor yayın akışında bugün yani 29 Nisan Cumartesi günü spor karşılaşmaları ile dop dolu bir ekran izleyenleri bekliyor. Sabah saatlerinde klasik olarak gerçekleştirilen programların ardından 15.30’da TFF 1. Lig Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasındaki müsabaka canlı olarak yayınlanacak. Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi’nde yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak. Yeni Malatyaspor Göztepe maçı ise günün açılış maçlarından birisi olacak.

TRT Spor Yayın Akışı











[[["TRT SPOR YAYIN AKI\u015eI"],[" 07:00Engelsiz Spor (Betimlemeli)"],[" 07:40Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131 Yar\u0131 Final \u00d6zetler"],[" 08:00TFF 1. Lig \u00d6zetler"],[" 08:15S\u00fcper Lig Kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131ndan \u00d6zetler"],[" 08:20O Sene, Bu Sene Ankarag\u00fcc\u00fc"],[" 08:50THY Avrupa Ligi \"Fenerbah\u00e7e Finale Do\u011fru\""],[" 09:00Spor Keyfi"],[" 09:55Futbol Ajandas\u0131"],[" 10:00TFF 1. Lig \u00d6zetler"],[" 10:15S\u00fcper Lig Kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131ndan \u00d6zetler"],[" 10:20Ma\u00e7\u0131n Ard\u0131ndan \"Be\u015fikta\u015f - Lyon\""],[" 10:30Avrupa Studyosu"],[" 11:30Salto"],[" 12:00\u00d6zel R\u00f6p\u00f6rtaj \"Jeremain Lens\""],[" 12:25O Sene, Bu Sene Ankarag\u00fcc\u00fc"],[" 13:00THY Avrupa Ligi \"Fenerbah\u00e7e Finale Do\u011fru\""],[" 13:10S\u00fcper Lig Kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131ndan \u00d6zetler"],[" 13:15TFF 1. Lig \u00d6zetler"],[" 13:30Ma\u00e7\u0131n Ard\u0131ndan \"Be\u015fikta\u015f - Lyon\""],[" 13:40Reklam + Fragman + Spot"],[" 13:45Spor Haftasonu"],[" 15:45Reklam + Fragman + Spot"],[" 15:50TFF 1. Lig Futbol Kar\u015f. \"Y. Malatyaspor - G\u00f6ztepe\""],[" 16:45Reklam + Fragman + Spot"],[" 16:55TFF 1. Lig \u00d6zetler"],[" 17:00TFF 1. Lig Futbol Kar\u015f. \"Y. Malatyaspor - G\u00f6ztepe\""],[" 18:00TFF 1. Lig Ma\u00e7\u0131n Ard\u0131ndan"],[" 18:15\u00d6zel R\u00f6p\u00f6rtaj \"Jeremain Lens\""],[" 18:45Reklam + Fragman + Spot"],[" 18:50Bilyoner.com Kad\u0131nlar Basketbol Ligi Play-Off Yar\u0131 Final Kar\u015f. \"Fenerbah\u00e7e - Galatasaray\""],[" 19:45Reklam + Fragman + Spot"],[" 19:55THY Avrupa Ligi En \u0130yi 5 Hareket"],[" 20:00Bilyoner.com Kad\u0131nlar Basketbol Ligi Play-Off Yar\u0131 Final Kar\u015f. \"Fenerbah\u00e7e - Galatasaray\""],[" 20:45Reklam + Fragman + Spot"],[" 20:50Stadyum"],[" 12:20Nedir? Nas\u0131l Oynan\u0131r? \"Hurling\""],[" 12:30O Sene, Bu Sene Ankarag\u00fcc\u00fc"],[" 13:20Spor Haftasonu"],[" 15:15Reklam + Fragman + Spot"],[" 15:20TFF 1. Lig Futbol Kar\u015f. \"Y. Malatyaspor - G\u00f6ztepe\""],[" 16:15Reklam + Fragman + Spot"],[" 16:25TFF 1. Lig \u00d6zetler"],[" 16:30TFF 1. Lig Futbol Kar\u015f. \"Y. Malatyaspor - G\u00f6ztepe\""],[" 17:30TFF 1. Lig Ma\u00e7\u0131n Ard\u0131ndan"],[" 17:45TFF 1. Lig \u00d6zetler"],[" 18:20Ma\u00e7\u0131n Hikayesi \"Be\u015fikta\u015f - Lyon\""],[" 18:30THY Avrupa Ligi \"Fenerbah\u00e7e Finale Do\u011fru\""],[" 08:45THY Avrupa Ligi \"Fenerbah\u00e7e Finale Do\u011fru\""]],[{"row":0,"col":0,"visualRow":0,"visualCol":0,"prop":0},{"row":1,"col":0,"visualRow":1,"visualCol":0,"prop":0,"borders":{"className":"border_row0col0","border":{"width":1,"color":"#000","cornerVisible":false},"row":0,"col":0,"top":{"hide":true},"right":{"hide":true},"bottom":{"hide":true},"left":{"hide":true}}},{"row":2,"col":0,"visualRow":2,"visualCol":0,"prop":0},{"row":3,"col":0,"visualRow":3,"visualCol":0,"prop":0},{"row":4,"col":0,"visualRow":4,"visualCol":0,"prop":0},{"row":5,"col":0,"visualRow":5,"visualCol":0,"prop":0},{"row":6,"col":0,"visualRow":6,"visualCol":0,"prop":0},{"row":7,"col":0,"visualRow":7,"visualCol":0,"prop":0},{"row":8,"col":0,"visualRow":8,"visualCol":0,"prop":0},{"row":9,"col":0,"visualRow":9,"visualCol":0,"prop":0},{"row":10,"col":0,"visualRow":10,"visualCol":0,"prop":0},{"row":11,"col":0,"visualRow":11,"visualCol":0,"prop":0},{"row":12,"col":0,"visualRow":12,"visualCol":0,"prop":0},{"row":13,"col":0,"visualRow":13,"visualCol":0,"prop":0},{"row":14,"col":0,"visualRow":14,"visualCol":0,"prop":0},{"row":15,"col":0,"visualRow":15,"visualCol":0,"prop":0},{"row":16,"col":0,"visualRow":16,"visualCol":0,"prop":0},{"row":17,"col":0,"visualRow":17,"visualCol":0,"prop":0},{"row":18,"col":0,"visualRow":18,"visualCol":0,"prop":0},{"row":19,"col":0,"visualRow":19,"visualCol":0,"prop":0},{"row":20,"col":0,"visualRow":20,"visualCol":0,"prop":0},{"row":21,"col":0,"visualRow":21,"visualCol":0,"prop":0},{"row":22,"col":0,"visualRow":22,"visualCol":0,"prop":0},{"row":23,"col":0,"visualRow":23,"visualCol":0,"prop":0},{"row":24,"col":0,"visualRow":24,"visualCol":0,"prop":0},{"row":24,"col":0,"visualRow":24,"visualCol":0,"prop":0},{"row":26,"col":0,"visualRow":26,"visualCol":0,"prop":0},{"row":27,"col":0,"visualRow":27,"visualCol":0,"prop":0},{"row":28,"col":0,"visualRow":28,"visualCol":0,"prop":0},{"row":28,"col":0,"visualRow":28,"visualCol":0,"prop":0},{"row":30,"col":0,"visualRow":30,"visualCol":0,"prop":0},{"row":30,"col":0,"visualRow":30,"visualCol":0,"prop":0},{"row":32,"col":0,"visualRow":32,"visualCol":0,"prop":0},{"row":33,"col":0,"visualRow":33,"visualCol":0,"prop":0},{"row":33,"col":0,"visualRow":33,"visualCol":0,"prop":0},{"row":35,"col":0,"visualRow":35,"visualCol":0,"prop":0},{"row":36,"col":0,"visualRow":36,"visualCol":0,"prop":0},{"row":37,"col":0,"visualRow":37,"visualCol":0,"prop":0},{"row":38,"col":0,"visualRow":38,"visualCol":0,"prop":0},{"row":38,"col":0,"visualRow":38,"visualCol":0,"prop":0},{"row":40,"col":0,"visualRow":40,"visualCol":0,"prop":0},{"row":40,"col":0,"visualRow":40,"visualCol":0,"prop":0},{"row":41,"col":0,"visualRow":41,"visualCol":0,"prop":0},{"row":42,"col":0,"visualRow":42,"visualCol":0,"prop":0},{"row":44,"col":0,"visualRow":44,"visualCol":0,"prop":0},{"row":44,"col":0,"visualRow":44,"visualCol":0,"prop":0},{"row":45,"col":0,"visualRow":45,"visualCol":0,"prop":0},{"row":47,"col":0,"visualRow":47,"visualCol":0,"prop":0},{"row":47,"col":0,"visualRow":47,"visualCol":0,"prop":0}],[{"row":0,"col":0,"top":{"hide":true},"right":{"hide":true},"bottom":{"hide":true},"left":{"hide":true},"border":{"width":1,"color":"#000","cornerVisible":false}}],[]] [] TRT SPOR YAYIN AKIŞI 07:00Engelsiz Spor (Betimlemeli) 07:40Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Özetler 08:00TFF 1. Lig Özetler 08:15Süper Lig Karşılaşmalarından Özetler 08:20O Sene, Bu Sene Ankaragücü 08:50THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru" 09:00Spor Keyfi 09:55Futbol Ajandası 10:00TFF 1. Lig Özetler 10:15Süper Lig Karşılaşmalarından Özetler 10:20Maçın Ardından "Beşiktaş - Lyon" 10:30Avrupa Studyosu 11:30Salto 12:00Özel Röpörtaj "Jeremain Lens" 12:25O Sene, Bu Sene Ankaragücü 13:00THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru" 13:10Süper Lig Karşılaşmalarından Özetler 13:15TFF 1. Lig Özetler 13:30Maçın Ardından "Beşiktaş - Lyon" 13:40Reklam + Fragman + Spot 13:45Spor Haftasonu 15:45Reklam + Fragman + Spot 15:50TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe" 16:45Reklam + Fragman + Spot 16:55TFF 1. Lig Özetler 17:00TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe" 18:00TFF 1. Lig Maçın Ardından 18:15Özel Röpörtaj "Jeremain Lens" 18:45Reklam + Fragman + Spot 18:50Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Karş. "Fenerbahçe - Galatasaray" 19:45Reklam + Fragman + Spot 19:55THY Avrupa Ligi En İyi 5 Hareket 20:00Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final Karş. "Fenerbahçe - Galatasaray" 20:45Reklam + Fragman + Spot 20:50Stadyum 12:20Nedir? Nasıl Oynanır? "Hurling" 12:30O Sene, Bu Sene Ankaragücü 13:20Spor Haftasonu 15:15Reklam + Fragman + Spot 15:20TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe" 16:15Reklam + Fragman + Spot 16:25TFF 1. Lig Özetler 16:30TFF 1. Lig Futbol Karş. "Y. Malatyaspor - Göztepe" 17:30TFF 1. Lig Maçın Ardından 17:45TFF 1. Lig Özetler 18:20Maçın Hikayesi "Beşiktaş - Lyon" 18:30THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru" 08:45THY Avrupa Ligi "Fenerbahçe Finale Doğru" Buna Bakın! Kenan Işık Öldü Mü? Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

TRT 3 Spor canlı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.