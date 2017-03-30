Türk Bilim İnsanları Pasifik Okyanusu’nda

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Bilindiği üzere dünyanın temel sorunlarından birisi de küresel ısınmadır. Ve ülkemizde geçtiğimiz günlere oranla daha çok dikkat edilmiş ve dikkat çekilmiştir.
Temiz ve sağlıklı yaşam için, daha önemlisi geleceğe miras bırakacağımız dünya için, her vatandaşın bilinçli davranması gerekmektedir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünden bilim insanlar, Pasafik Okyanusuna 2 bin 500 metre dalış yapacaklar. Bu dalış, titanyum küre sayesinde olacak. Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Yücel; ABD’li bilim insanlarıyla ortak yürütecekleri bu projede, Pasifik Okyanusu’nun 2 bin 500 metre derinine ineceklerini, Küresel Isınma hakkında araştırma yapacaklarını ve ODTÜ logosunun bulunduğu bir başka küreyi dipte bırakacaklarını daha sonra o küreden görüntü alacaklarını belirtti.