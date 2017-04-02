Türk Bilim İnsanlarından Büyük Atılım

Türk bilim insanları yeni icatlarıyla madalya aldı. Yeni icatlarıyla tomografi cihazlarının yaydığı radyasyonun etkisinden çocuklar, bebekler ve hamileler başta olmak üzere insanları korumak isteyen bilim insanları, elektrikle çalışan bir makine icat etti.

Yeni icatları Avrupa’da düzenlenen bir yarışmada görücüye çıkarken bu yarışmadan altın madalya ile döndü. Mesane hastaları odaklı olan bu makinenin daha büyük bir kitleye ulaşması için çalışmalar sürerken, bilim insanları seri üretimi ve satışı için kaynak ve yatırımcı bulmaya yoğunlaştıklarını, şirketler ile görüşme aşamasında olduklarını da sözlerine eklediler. Daha önce Avrupa’da akciğer ve kalp odaklı olarak yapılmış olan bir makinen mesane odaklı olanını yapmalarıyla büyük başarı elde eden bilim insanları, bu icadın çocukları korktukları tomografi cihazına girmekten de, radyasyona uğramaktan da koruyacağını belirttiler