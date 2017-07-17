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Turkcell T80 Çıkacak Mı?

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Turkcell T80 Çıkacak Mı?
Bu haber 17 Temmuz 2017 - 5:23 'de eklendi .

Turkcell yeni T80 telefonunu geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Telefon görünüşüyle ilgi topladığı kadar içeriği ile de dikkat çekmektedir. Turkcell kullanıcıları T VR haberi ile de büyük bir sürprize uğramışlardır.

İnce görüntüsünün yanı sıra basit kullanışı ile de büyük ilgi gören telefonun 3 boyutlu fotoğraf çekme özelliği ve çift arka kamerası kullanıcıları heyecanlandırmıştır. Bu kameralar sayesinde çekilen fotoğraflar daha canlı ve kaliteli hale geliyor. Kamera otomatik odaklama ve derinlik özellikleri ile fotoğrafçılık özelliklerini getirmiştir. Ön kameranın 13 megapiksel olması ve karanlık ortamlardaki flash özelliği ile daha kolay fotoğraf çekmenizi sağlamaktadır. Telefonun gri ve altın sarısı olarak iki renk seçeneği vardır. Parmak okuma teknolojisinin de var olduğu telefon 2GB RAM kapasitesine sahiptir. 16 GB depolama alanına sahip Turkcell T80, 128 GB depolama alanına kadar çıkabilmektedir. 4.5G desteğini sağlayan telefonda Android 7,1 işletim sistemi kullanılmaktadır.

Birçok yeni özelliği ile Turkcell T80 kullanıcılarını beklemektedir. Turkcell’in internet sitesinde satılan telefon 1299 TL fiyata sahiptir. Ayrıca desteklediği T VR de aynı şekilde satışa sunulmuştur. T VR fiyatı ise 199 TL olarak belirlenmiştir.

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