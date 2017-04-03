Türkiye’de Cepten Ödeme

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Visa geçtiğimiz aylar içerisinde bir çalışma başlattı. Bu bir ”Dijital Ödemeler Araştırması” idi.
19 Avrupa ülkesi arasında birinci çıkan Türkiye’den araştırmaya katılanların %91’i parasını idare etmek için ve kredi kartı işlemlerini daha rahat yaptıkları için kullandığını söylerken, %74’ü ödemelerini mobil cihazlar üzerinden daha düzenli yaptığını söylemiştir.
Visa’nın bu çalışmasından böyle bir sonuç çıkacağına şaşırmamalı çünkü Türkiye, akıllı telefon kullanımında da ön sıralara ismini yazdırmış bulunmakta. Ayrıca zeki insanların işlerini yorulmadan halletmesi daha kolay anlatılamazdı. Yapılan bir araştırmaya göre mobil cihazlardan en fazla fatura ödeme işlemi ve yemek siparişi için kullanım yapıldığı görülüyor. %91 ile Avrupa ortalamasının üstünde seyreden mobil bankacılık kullanımında Türkiye birinci sıradayken, Danimarka %89’la ikinci sırada, Norveç ise %87 ile üçüncü sırada bulunmaktadır.