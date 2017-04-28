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Türkiye’de Öğrencilere Spotify Premium Yarı Fiyatına

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Türkiye’de Öğrencilere Spotify Premium Yarı Fiyatına
Bu haber 28 Nisan 2017 - 0:15 'de eklendi .

Öğrencilere yarı fiyatına Spotify Premium müjdesi… Daha önce Avrupa’da birçok ülkede öğrencilere yarı fiyatına kullanıma sunulan Spotify Premium artık Türkiye’de de öğrencilere yarı fiyatına kullanıma sunulacak.

Bu uygulama sayesinde öğrenciler diledikleri müziği diledikleri yerde mobil verisinden yemeden ücretsiz olarak hem dinleyecek hem de indirebilecek. Spotify Premium sayesinde kullanıcılar reklam olmadan kesintisiz bir şekilde müzik dinlemenin keyfine varacaklar, ayrıca müzik dinlerken yüksek ve kaliteli bir sesle dinleme fırsatı da yaşamış olacaklar. Bu uygulama sayesinde lise ve üniversite öğrencileri öğrencilik hayatları boyunca her yıl Spotif Premium paketlerini yenileyerek bu uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler.




Türkiye’de öğrenciler sadece 6.99 tl. Ödeyerek bu uygulamadan faydalanabilirler. Müzik dinlemek ve bedava müzik indirmek hatta hemen her yerde bir müzik açıp eşlik etmek artık spotif Premium sayesinde çok kolay olacak.

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