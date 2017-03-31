Türkiye’nin NASA’sı Oluyor

Türkiye’nin Uzay Ajansı kuruluyor. Geçtiğimiz günler içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Uzay Ajansı kurulması için, kanun tasarısı çıkartıldı ve sunuldu.

Toplumun refahı, uzay ve havacılık teknolojilerinin gelişmesi için, dışa bağımlı olmamak için, uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi kanun amaçlarını oluşturuyor. Bu Proje içerisine Türk Silahlı Kuvvetleri dahil edilmemiş.

Ajansın bütün eşyaları; para, evrak, dosya gibi her türlü alet ve makinası tamamen devlete ait olmakla beraber, bu eşyaların çalınması, alıkonulması, satılması ve kiralanması devlet malı aleyhine yapılmış gibi bakılacak ve yapanlar hakkında cezai işlem yoluna gidilecek.

Uzay Ajansının Tasarıda; okyanuslar ve kutuplarla ilgili çeşitli bilgi toplamak, geçici ve ya kalıcı araştırma merkezleri, istasyonlar kurmak, deneysel amaçlı uydular üretmek, uzaya göndermek, hava araçlarının geliştirilmesinde rol almak gibi ciddi ve zorlu görevleri bulunmakta.