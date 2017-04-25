TUS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2017 TUS İlkbahar Dönemi sınavı, 22 Nisan cumartesi günü gerçekleşti. Sınava giren binlerce doktor, istediği puanı alarak branşını seçmek için ter döktü. Sınav sonrası ise gözler ÖSYM’nin yapacağı TUS sınav sonuçları açıklamasına çevrildi.

ÖSYM, 22 Nisan cumartesi günü gerçekleşen TUS sınavı soru ve cevaplarının yüzde 10’luk kısmını adaylarla paylaştı. Yapılan açıklamada, sınav soru ve cevaplarının aday işlemleri sisteminde yayınlandığı belirtildi. TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına da ÖSYM’den cevap geldi.

TUS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?









Referandum nedeniyle 1 hafta ertelemeli gerçekleşen TUS’un ardından yaklaşık 5 bin aday, merakla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. ÖSYM, yeni sisteminde sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağını adaylarla paylaşıyor. TUS 2017 Bahar Dönemi sınav sonuçları da 17 Mayıs 2017 tarihinde açıklanacak.