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TÜVTÜRK Randevu Nasıl Alınır? Gerekli Evraklar Nelerdir?

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TÜVTÜRK Randevu Nasıl Alınır? Gerekli Evraklar Nelerdir?
Bu haber 25 Temmuz 2017 - 16:04 'de eklendi .

TÜVTÜRK Randevu sistemi ile araçların muayenelerini yaptırabilirsiniz. TÜVTÜRK Randevusu için gerekli evraklar nelerdir?

Araçlarının muayenesini yaptırmak isteyen sürücüler için randevu veren TÜVTÜRK, bu alanda hizmet veren tek kuruluş olmaktadır. www.tuvturk.com.tr adresine giriş yaparak plaka no, ruhsat seri no ve ikamet ettiğiniz şehir bilgisini girerek randevu alma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak sürücülere sunulan rendevu sisteminden daha önceden almış olduğunuz randevuyuda iptal etme imkanı bulabilirsiniz. Site’de en yakın TÜVTÜRK istasyonları, çalışma saatleri ve Araç Muayene Sorgulama gibi birçok işlem bulunmaktadır.

Araça Muayenesi’nin Önemi

Aracınızın muayenesinin düzenli bir şekilde yapılması araçta bulunan sorunları belirlemek ve kaliteli bir sürüç imkanına sahip olmak için oldukça önemli olmaktadır. Muayenesi zamanında yapılmayan araçlar bazen büyük maddi kayıplara bazen ise can kayıplarına sebep olmaktadır.

Bazı sürücüler muayeneyi maddi bir kayıp olarak görseler de bu durum hiçde sanıldığı gibi olmamaktadır. İnsan sağlığında olduğu gibi araçlarda da sorunun erken teşhisi sizlere birçok avantaj sağlamaktadır. Araçta başlayan bir sorun sürücü tarafından kısa bir zaman içinde tespit edilmez ise daha büyük maddi kayıplar ile karşılaşmanız yüksek yüzdeli bir durum olabilir. Sorunun erken teşhisi içinde düzenli olarak araç muayenesine gitmek en önemli faktörlerden biridir.

Araç Muayenesinde Gerekli Olan Evraklar

-Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi): Aracın Ruhsatı gerekli belgeler arasıdna yer almaktadır.

-Trafik Sigortası: Zorunlu trafik sigortanızı muayeneden önce kontrol etmeniz gerekmektedir.

-Vekalet Durumu: Muayeneye götördüğünüz aracın size ait olduğunu gösteren belge.

-LPG/CNG’li Araçlar’da Tankın üzerinde bulunan bilgi kağıdındaki yazıların net bir şekilde okunması gerekmektedir. ilk kez muayeneye giren LPG/CNG’li araçlar muayene servisine giderken Yeni Tarihli Gaz Sızdırmazlık Raporu’nu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmayan araçlara hizmet verilmemektedir.

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