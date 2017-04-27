Twitter Hesabı Nasıl Kapatılır?

Twitter hesabı nasıl kapatılır ve dondorulur? Twitter hesabı kapatmak için neler gereklidir? işte tüm bunların cevabı burada.

Twitter oldukça fazla sayıda kullanılan sosyal bir ortamdır. Son yıllarda oldukça popüler olan internet uygulaması çok sayıda dünyanın hemen hemen her yerinden insanlar tarafından kullanılmaktadır. Twitter hesabına sahip olmak için üye olmak yeterli olacaktır. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra ücretsiz üye olunabilmektedir.

Bazı durumlarda önceden kullanılan twitter hesabı kişisel sebeplerden artık kullanılmamaktadır. Bu durumlarda kişi twitter hesabını kapatmak isteyebilir. Twitter hesabını kapatmak üye olmak kadar kolay bir işlemdir. Kişi var olan twitter hesabını mobil ya da istediğine göre masaüstü olarak kapatabilir. Twitter hesabını kapatmak için öncelikle hesaba giriş yapmak gerekmektedir. Daha sonra ise ayarlar menüsünden hesabı devre dışı bırak seçeneği ile twitter hesabını kapatmak mümkündür. Bu işlemden sonra tekrardan şifre girmek gerekmektedir. Şifre girildikten sonra twitter hesabı 30 içinde tamamen silinmiş olacaktır. Ancak kişi isterse hesabını kapattıktan 30 gün içinde hesabını geri alabilmektedir. Twitter hesabını 30 gün içinde geri almak için kişi kullanıcı adı ve şifresiyle aynı şekilde hesabına giriş yapmalıdır.









Web’ de twitter aratmasından sonra twitter’a giriş yaparak ayarlar menüsünden hesabı devre dışı bırak seçeneği ile 30 gün içinde twitter hesabı kesin olarak kapatılabilmektedir. Kişi hesabını kapatmadan önce hesabı devre dışı bırakma bilgilerini de okumalıdır. Twitter uygulaması üye olmak ve hesabı kapatmak olarak kullanımı kolay olan bir uygulamadır.