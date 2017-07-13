Twitter Polislere Yardımcı Oluyor

Twitter, birçok insanın kullandığı ve yoğun ilgi gösterdiği sosyal ağlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ağ sayesinde insanlar birbiriyle haberleşebilmekte ve birbirlerini takip etmektedir.

Yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre Twitter’ın polislerden daha hızlı ve etkili olduğunu görmekteyiz. Cardiff Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalara göre ise Twitter’ın polislerden daha etkili olduğu kanıtlanmış durumda.

Yapılan analizler sonucunda şiddet, kavga ve taciz gibi olayların Twitter sayesinde önceden öğrenildiği ve engellenebileceği ortaya çıkmıştır. 2011 yılında Londra’da meydana gelen ayaklanmalar ile ilgili 1.6 milyon kadar Tweet atıldığı tespit edilmiştir. Bu tweetleri inceleyen Cardiff Üniversitesi yetkilileri atılan tweetlerin, olayın polise bildirilmeden 1.5 saat kadar önce atıldığını duyurmuştur.

Yani bu araştırmalar sonucunda, sosyal medyanın yaşanan olayların önüne geçilebilmesi için oldukça etkili olduğu düşünülmektedir. Araştırmaya dahil olan kişilerden Dr. Pete Burnap, toplumsal düzensizliklerin ve karasal suç faaliyetlerinin incelenmesi için sosyal medyanın kullanılabileceğini belirtti. Yani yapılan bu inceleme sonucunda sosyal medyanın polislere yardımcı olabileceği ve işlerini kolaylaştırabileceği de kanıtlanmış durumdadır. Polisler sosyal medyadan faydalanarak olayları çok daha çabuk çözebilme imkânına sahip olabilir. Polis yetkilileri yaptıkları açıklamalarda; toplumsal olayları anlamaları ve çözmeleri konusunda Facebook ve Twitter’ın kendilerine yardımcı olduklarını ve bu sebeple bu sosyal ağlara büyük bir güven duyduklarını belirtti.