Twitter’da Yeni Rekor Denemesi

Sosyal medya siteleri arasında önemli bir yerde ulunan Twitter platformu; son zamanlarda bir rekor denemesiyle de gündemde yer alıyor.

Kullanıcıların ortak hareket etmesi dahilinde güdeme gelecek olan bu rekor kapsamında da Twitter kullanıcılarının da ilgisini çeken bir hareket olarak da gözlemlenebilmesi durumu ortaya çıkıyor.

Twitter üzerinde en çok retweet edilecek tweet denemesi; son dönemlerde fazlasıyla ilgi çeken bir uygulama olarak kendini gösteriyor. Sıradan bir tweet olan ve bir soru şeklinde gündeme gelen söz konusu tweet; bu alanda insanların ilgisini çekmeyi de başararak; 18 milyon kez retweetlenmesi durumunda da bu rekorun hayata geçirilebileceği de söylenebiliyor.

Twitter’da retweet rekoru daha önce 3 milyon kez paylaşılan ve Ellen tarafından gündeme getirilen Oscar gecesinin meşhur pozu olarak biliniyor. Bu tweetin, Ellen’in paylaşımını geçebileceği de merka konusu halinde bulunuyor.