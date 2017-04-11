Twitter’dan ABD Hükümetine Dava Şoku

Son seçimlerin sonrasında galip çıkarak Amerikan Başkanı olan Donald Trump’ın galip gelmesinden dolayı; insanların hükümete karşı olan paylaşımları da aktif bir inceleme içerisinde kendini gösteriyor.

Son sosyal medyada gelişen bir olay üzerine Amerikan Hükümeti’nin söz konusu sosyal medya platformuna baskı kurmak üzerine dava süreci başlatıldı. Twitter; bu gelişmeler akabinde profil sahibini korumak amacıyla ABD Hükümeti ile karşı karşıya geldi.

Adını açıklamayan bir Twitter kullanıcısının sosyal medya üzerinden birtakım hükümet aleyhine paylaşımlarda bulunması üzerine, Amerikan Hükümeti’nin söz konusu sosyal medya kullanıcısının hakkında bilgi sahibi olmak üzere baskı yapmak ve bu bilgileri de 2016 yılında gündeme gelen Şeffaflık Raporu kapsamında gerçekleşmesini isteyen kişiye; Twitter tarafından dava açılarak; profil sahibinin duygu ve düşüncelerini aktarmak amacıyla bu platformu kullandığından dolayı haklarını savunacağına yönelik sosyal medya şirketinden açıklama niteliğinde bildirimler ulaştırıldı.