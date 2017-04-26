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Uçakta Şiddete Eleştiri İçin Oyun Yapıldı

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Uçakta Şiddete Eleştiri İçin Oyun Yapıldı
Bu haber 26 Nisan 2017 - 1:36 'de eklendi .

Remove Airline Passenger United Airlines’da bir yolcunun yaka paça uçaktan altılamasına tepki koymak için çok güzel bir yöntem kullanılarak hazırlanan bu bilgisayar oyunu amacına hizmet edeceğe benziyor.

Eleştirinin en dokunaklı bir şekilde ve en etkili bir şekilde büyük kitlere ulaştırılmasını sağlayan bu Remove Airline Passenger adlı oyun eleştiri ve eleştirinin etkili olması adına tüm dünya üzerinde büyük bir örnek alınacak bir eleştiri yöntemi olarak dikkat çekiyor. Bu yapılan Remove Airlive Passenger adlı bilgisayar oyunu eleştirinin etkileri ve doğru eleştiri olarak tüm dünya üzerinde takdir topladı. Birçok konuda ve birçok olayda hemen her defasında yapılan eleştiriler amacını aşan tarzda eleştiri olarak önümüze geliyor, bu teknoloji kullanılarak yapılan eleştiri bundan sonraki eleştirilere ilham veren bir eleştiri olarak dünya üzerinde olaylara yapılan eleştiriler arasında en ilginç eleştiri olarak listede en başlarda kendisine yer bulacak.

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