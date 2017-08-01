Üçüncü Akülü Feribotlar Yapıldı

Norveç’te bulunan ve en büyük lojistik firması olan Fjord1, yapmış olduğu diğer feribotlara bir üçüncüsünü daha ekledi. Bu feribota ise Mokstrafjord ismini verdi.

Akü enerjisi ile çalışacak olan bu feribot, ilk kez Yalova’daki denizle birleşti. Geçtiğimiz aylarda bu firma buna benzer feribotlar üretmişti. Bu feribotların isimlerine ise Gloppefjord ve Eidsfjord ismini vermişlerdi. Mokstrafjord ise bu gemilere benzer özelliklerdir. Ancak bu feribotlardan farkı ise yolcu kapasitesi, araç ve batarya özellikleriyle diğer feribotlardan farklılık gösteriyor. Diğer feribotların özelliklerine daha gelişmiş olmasının sebepleri arasında kullanılan bataryalar üzerinde daha fazla çalışmalar yapılması ve daha uzun süreli kullanılmasıdır. 100 akü enerjisi ile çalışabilecek olan bu feribot, Norveç’te bulunan iki iskele arasında sefer yapacak. Gittiği her istasyonda tekrar enerji toplayacak ve yoluna devam edecek.

İstasyonlardan almış olduğu bu enerji feribotun kıyıya ulaşabilmesi için yeterli olacaktır. Ayrıca almış olduğu bu enerji sadece ulaşımında değil, feribotun ihtiyacı olan diğer alanlar içinde kullanılabilecek ve enerji ihtiyaçlarını karşılayacaktır.