Uludağ Üniversitesi Elektrikli Araba Üretti

2016 Yılının Şubat ayında, TÜBİTAK’a başvurarak 30bin liralık destek hibe alan, mühendislik fakültesi öğrencileri, üç ay boyunca aracın bilgisayar ortamında tasarımlarını çizen öğrenciler, aracın üretimine şasi ile başlayarak, kaynaklama işlemlerini de kendilerinin yaptığını belirtti.

Aracın kalıbını fiber ile kaplayan gençler, hibenin kısıtlı olması nedeniyle, aracın tam istedikleri gibi olmadığını anlattı. Ürettikleri araç ise önden çekişli, 4 tekerli ve spor araba tarzında olduuğunu belirten gençler; Yeni nesil elektrikli aracın 80-90Km hız ile gidebildiğini vurguladı. Bu hızı yol ve sürücünün profesyonelliği etkiliyor. Önceki yılda TÜBİTAK yarışmasına B16 isimli araçla katıldıklarını ve 22. sırada olduklarını söyleyen Topluluk Başkanı Veysel Muhammed ‘Anadolu’ isimli bu araçla bu yıl derece hedeflediklerini söyledi.