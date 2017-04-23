Ümraniyespor Mersin İdmanyurdu Maçı Hangi Kanalda? TRT Avaz Canlı Yayın

TFF 1. Lig’de alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren maçta bugün Ümraniyespor Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor, oynadığı futbol ve bulunduğu konum ile sezonun en çok konuşulan takımları arasında. Mersin İdmanyurdu ise küme düşme hattından kurtulmak için mücadele ediyor.

Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı son 8 maçta kaybetmedi ve ilk 6 için oldukça avantajlı konumda. TFF 1. Lig’e henüz bu sezon yükselmesine rağmen yakalanan bu başarı futbol severlerden alkış aldı. İstanbul temsilcisi, bugünkü maçı da kazanarak play off yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Mersin İdmanyurdu cephesinde ise işler yolunda gitmiyor. Akdeniz temsilcisi, ligde kalabilmek için mücadele ederken son 2 maçını kaybetti. Oldukça zorlu bir fikstüre sahip olan Mersin İdmanyurdu, artık her maça final olarak çıkacak ve kazanmak için mücadele edecek.

Ümraniyespor Mersin İdmanyurdu Maçı Hangi Kanalda?









Saat 13:00’te başlayacak haftanın kritik mücadelesinde Ümraniyespor ile Mersin İdmanyurdu karşılaşacak. Maç TRT Avaz ekranlarında futbol severlerle buluşacak.