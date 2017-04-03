Ünlü Oyuncu Kendi Oyunuyla Dönüyor

Herkesin yakından tanıdığı Hollywood filmlerinin usta oyuncusu Chuck Norris aklındaki planı açıkladı.

Chuck Norris’in kendi mobil oyunu ile geri döneceği oaylaştığı bir video ile sevenlerine duyruldu. Chuck Norris, bu video oyunun farklı seviyelerdeki rakiplerini yenerken oyuncular biriktirdikleri puanlarla karaktere yeni eklentiler ve özellikler alabilecek. Android, İOS gibi marketlerde ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak oyunun içeriğinde uygulama içi satın almalar da olacak. Oyun ile ilgili yapılan açıklamalar bu yöndeyken oyunun adı Nonstop Chuck Norris (Durdurulamaz Chuck Norris) olarak açıklandı. Yakın bir zamanda mobil platformlarda yerini alacak olan oyunun içeriğiyle ilgili daha fazla açıklama yapılmazken, oyuncunun hayran kitlesi tarafından bu haber büyük sevinçle karşılandı.