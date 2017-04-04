Ünlü Oyuncunun Alcağı Ücret Dudak Uçuklattı

Kiralık Aşk dizisi ile tanınan üçlü oyuncu Barış Arduç’un yeni projesinden alacağı dudak uçuklattı.

Kiralık Aşk dizisinin final olmasıyla birlikte yeni bir proje için teklif alan Arduç, bu projeden aylık 320 bin lira alacak. Projenin konusu açıklanmazken yüksek ücreti merakı iyice arttırdı. Sadece Star Tv’de ekranlara gelecek dizinin, yakışıklı ve genç oyuncuya haftalık 80 binlira ödeme yapacağı gelen bilgiler arasında yer almakta. Hayranları bu habere çok sevinirken, açıklanan fiyatlar bazı kitleleri de şok ederken düşünceli bir hale soktu. Özel hayatında hayranlarına vakit ayırmayı seven oyuncunun, yeni bir projeye imza atması büyük sevinç yarattı. Yayınlanma tarihi, konusu ve oyuncuları hakkında bilgi verilmeyen film büyük ses getirecek gibi görünüyor.