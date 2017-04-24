Bu Uygulamadan Uzak Durun

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Geçtiğimiz ay içerisinde ESET (bilindiği üzere Antivirüs Şirketi) mobil bankacılık bilgilerini çalan bir truva atı tespit etti.
Bu truva atı Google Play Store’da ”Good Weather” adlı hava durumu programı içerisinde belirlendi. Bu zararlı yazılımdan Türkiye’de nasibini aldı.
Türkiye’den 22 bankanın müşterilerini hedef alan bu program, normal bir şekilde hava durumu da yayınlıyor. İndiren kullanıcıların fark edemediği bu program erişebildiği cihazları uzaktan kitleyebiliyor. Gelen SMS’leri görüntüleyebiliyor ve hatta yanıt gönderebiliyor. Normal bir hava durumu programı gibi görünse de asıl amacı banka bilgilerine erişmek ve bunu başarıyor.
48 ülkede 5bin kullanıcıya erişmiş bu program arka planda da çalışıyor. ESET güvenlik uzmanları her cihazda mutlaka bir antivirüs programı olması gerektiğini belirtiyor.