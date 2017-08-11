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Uyku Sevenler İçin Çin’de Karekodlu Kapsüller

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Uyku Sevenler İçin Çin’de Karekodlu Kapsüller
Bu haber 11 Ağustos 2017 - 9:57 'de eklendi .

Restoranlar, alışveriş merkezleri ve büfeler, 5-10 dakika kestirmek isteyenlere artık yardımcı oluyor. Çin’de yalayan kişilerin istedikleri zaman uyuyabilecekleri karekodlu kapsüller yapıldı. Bu kapsüller sayesinde, herkes istediği saatlerde uykusunu alabilecek.

İki metre uzunluğunda ve bir metre genişliğinde olan bu kapsüller içerisindeki tasarımları sayesinde pek çok kişinin dikkatini çekerken, dikkatini çeken kişilere rahatlıkta sağlıyor. Rahat olması, kolay kullanılması ve uygun fiyatlarda sunulması, bu tasarımların tercih edilmesini sağlıyor. Herkes tarafından denenen ve sevilen bu cihazlar, ülkede herkese yayılmaya hızla devam ediyor. Karekodlu mobil ödeme yöntemleri sayesinde pek çok kişi burada banka kartı ve mobil ödeme gibi işlemlerini rahatlıkla tamamlayabiliyor. Üstelik kredi kartı ve cüzdan gibi eşyalar taşımadan. Bunu kullanmak için telefonunuza bir uygulama indirmeniz gerekiyor. İndirdiğiniz programa kapsüller üzerinde bulunan karekodları taratmanız gerekiyor. Bunun ardından cep telefonu ile kısa bir kayıt işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Yapmış olduğunuz kayıttan sonra kapsülün kullanım süresi uygulama tarafından hesaplanıyor. Uygulama ile ödeme yapıldıktan sonra kapılar otomatik olarak kilitlenmeye başlıyor.

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