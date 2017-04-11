Uykusuzluk Geni Keşfedildi

Bilim adamları sağlık alanında da ilerleme kat ederek; insan bedeninde yer alan yeni bulgulara dayanarak; önemli gelişmeler elde etmek için kendilerini gösteriyorlar.

Son olarak Bilkent Üniversitesi’nde görev alan Prof. Dr. Özçelik ile Rockefeller Üniversitesinde yer alan Prof. Dr. Young’un ortak çalışması sonrasında uykusuz problemine çare olma amacıyla bir keşifte bulunuldu. Uykusuzluk geni olarak tanımlanan bu gelişme sonrasında insanların uyku problemlerinin ne şekilde meydana geldiğini de görebileceğiz.

Uyku problemleri çeken ya da uykuya dalma konusunda sıkıntı yaşayan kişiler için etkili bir tespit olan uykusuzluk geninin fark edilmesi olgusu; ilgi çeken ve tıp alanında bu tür rahatsızlıkların ortadan kaldırılması konusunda ön plana çıkan bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Böylelikle önümüzdeki günlerde uykusuzluk çeken kişilere çare niteliğinde tedavilerin yer almasına yönelik çalışmaların da başlayabileceğini belirtebilir; bu tür rahatsızlıkların gündemden kalkabileceğine yönelik tahminlerde de bulunabiliriz.