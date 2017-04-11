Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Amazon’un en büyük hissedarı konumunda yer alan ve aynı teknoloji şirketinin CEO görevini üstlenen ve kurucusu olan Jeff Bezos; farklı bir alana yönelme amacı güderek; Amazon hisselerini satışa çıkaracağını duyurdu.

Her yıl yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık hissesini satmayı planlayan başarılı işadamı; bu hisselerden gelen parayla uzay turizmine yönelik atılımlarda da bulunabileceğini söyledi. Blue Origins adlı firma ile uzay turizmine yönelik çalışmalarda başlayan Amazon CEO’su; bu girişimi ile talep eden kişilere 11 dakikalık bir uzay seyahati imkanı sağlayabilecek.

78 milyar dolarlık bir servete sahip olan Jeff Bezos, Amazon firmasında yer alan hisselerinin tamamını uzay turizmi organizasyonu için harcayarak; başkalarına satış işlemini de gerçekleştirebilir. Böylelikle bu alanda ilk isim olarak bilinecek olan Jeff Bezos; Blue Origins adlı firma ile çalışmalarına devam ederek; uzay turizmi konusunda etkin olmak istiyor.