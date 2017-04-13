Vatanım Sensin 23. Bölüm’de Teğmen Leon Ölecek Mi?

Vatanım Sensin dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında tekrarı olmaya bir bölümle yer alıyor. General olan Cevdet, Yunan karargahında ve ordusunda gittikçe güçlenirken elde ettiği istihbarat bilgilerini Mustafa Kemal Paşa’ya iletiyor.

Teğmen Leon ise Vatanım Sensin 23. Bölüm fragmanında da gösterildiği gibi silahların yerini bulurken babası tarafından bu trende yüklü olan silahları kontrol etmek için görevlendiriliyor. Bu görevlendirmeden sonra pusuda dürbünlü tüfek ile duran Türk vatanseverler ise Teğmen Leon’u öldürecek mi yeni bölümde belli olacak.

Kayıp olan silahlar Afyon trenine yüklenilmek üzere halkın da desteğiyle koyuluyor. General Cevdet’in ise planları işe yaracak mı yeni bölümde belli olacak.

Vatanım Sensin Yeni Bölüm Fragmanı İzle

