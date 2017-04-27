Vatanım Sensin (25. Bölüm) Son Bölüm İzle – Teğmen Leon Ölecek Mi?

11:52 - iPhone Yavaşlama Sorunu Çözümü
05:05 - Snapchat Koltuğunu Instagram’a Kaptırmayacak
02:03 - Kendine iPhone Yaptı
00:58 - İnternetsiz İnstagram Geliyor!
06:08 - Google Earth’e Güncelleme Geldi
03:42 - Facebook Cinayet Videosunu Daha Önce Kaldırmalıydı
01:36 - Uçakta Şiddete Eleştiri İçin Oyun Yapıldı
02:00 - Çinlilerden Yeni Bir Telefon
00:15 - Bu Uygulamadan Uzak Durun
Vatanım Sensin 25. Bölümünde iki yeni oyuncu diziye dahil oluyor. Teğmen Leon yakayı ele verirken sizlerde Kanal D ekranlarında Vatanım Sensin son bölümünü izleyebilirsiniz.
Vatanım Sensin son bölümünde Payitahta bağlı olan ve Milli Mücadele’ye karşı olup İngilizlerden para alan bir kısım kişiler Kuvva’nın başarısına gölge düşürmek için bazı kişileri öldürüyor. Vatanının seven Meclis-i Mebusan’a bağlı Mebusları da sırf Misak-ı Milli kararlarını çıkartacakları gerekçesiyle de idam ediyorlar.
Anadolu’ya silahların geçmesini sağlayan Teğmen Leon son bölümde tam gemiye binecekken yakayı ele veriyor. Ayrıca Hilal ise Leon’a olan aşkını yüzüne karşı söylüyor. Teğmen ise askeri mahkemede ölüm fermanını bekleyecek.
Vatanım Sensin dizisinin son bölümünü (25. Bölüm) buradan izleyebilirsiniz. Dizinin bu bölümü hakkında da görüşlerinizi bizlere aşağıdan yorum atarak belirtebilirsiniz.