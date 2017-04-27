Vatanım Sensin (25. Bölüm) Son Bölüm İzle – Teğmen Leon Ölecek Mi?

Vatanım Sensin 25. Bölümünde iki yeni oyuncu diziye dahil oluyor. Teğmen Leon yakayı ele verirken sizlerde Kanal D ekranlarında Vatanım Sensin son bölümünü izleyebilirsiniz.

Vatanım Sensin son bölümünde Payitahta bağlı olan ve Milli Mücadele’ye karşı olup İngilizlerden para alan bir kısım kişiler Kuvva’nın başarısına gölge düşürmek için bazı kişileri öldürüyor. Vatanının seven Meclis-i Mebusan’a bağlı Mebusları da sırf Misak-ı Milli kararlarını çıkartacakları gerekçesiyle de idam ediyorlar.

Anadolu’ya silahların geçmesini sağlayan Teğmen Leon son bölümde tam gemiye binecekken yakayı ele veriyor. Ayrıca Hilal ise Leon’a olan aşkını yüzüne karşı söylüyor. Teğmen ise askeri mahkemede ölüm fermanını bekleyecek.

Vatanım Sensin Son Bölüm









Vatanım Sensin dizisinin son bölümünü (25. Bölüm) buradan izleyebilirsiniz. Dizinin bu bölümü hakkında da görüşlerinizi bizlere aşağıdan yorum atarak belirtebilirsiniz.