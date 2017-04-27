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Vatanım Sensin Fragmanı Yayınlandı Mı? 26. Bölüm Yunan’a Dar Oluyor!

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Vatanım Sensin Fragmanı Yayınlandı Mı? 26. Bölüm Yunan’a Dar Oluyor!
Bu haber 27 Nisan 2017 - 23:06 'de eklendi .

Vatanım Sensin 26. Bölüm fragmanında Yunan ile Kuvayi Milliye’nin çatışmaları sıklık kazanıyor. Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlanacak.

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanında Rıza Bey’in Milli Mücadele dönemindeki özelikle de Misakı Milli kararlarının Meclis’i Mebusan tarafından onanması için yaptığı çalışmaların konu alması bekleniyor. Mustafa Kemal’in gizli görevdeki General Cevdet’e yeni mektuplar yollaması beklenirken, İngiliz istihbaratı da iç savaş hazırlığında olduğundan İzmir’de karışıklıklar çıkarmak istiyor. Kara Fatma’nın ise önümüzdeki bölümlerde biraz daha aktif rol alıp almayacağı bilinmiyor.

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Vatanım Sensin Fragmanı Yayınlandı Mı?





Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından ve Kanal D ekranlarından yayınlandığı anda sizlere haberimizin altından paylaşacağız.

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