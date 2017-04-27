SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor
Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Bilim

Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Vatanım Sensin Teğmen Leon Kimdir? Gerçek Adı Nedir?

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Vatanım Sensin Teğmen Leon Kimdir? Gerçek Adı Nedir?
Bu haber 27 Nisan 2017 - 17:35 'de eklendi .

Vatanım Sensin dizisinde Yunan Komutanı’nın oğlu olan Teğmen Leon kimdir? Teğmen Leon’un gerçek adı nedir? Boran Kuzum dizideki başarısı seviliyor.

Vatanım Sensin’in son bölümlerinde Teğmen Leon askeri mesleğinin dışına çıkarak vicdanına göre hareket ediyor. Teğmen, babasının tüm ikazlarına rağmen ona karşı çıkıyor. Yunanlıların İzmir’i ilk işgali sırasında babasına yapılan suikastı fark eden teğmen Hasan Tahsin’i kurşunlayarak öldürdüğü ilk bölümlerdeki o anlarda yine akıllara kazındı. Tren ile Anadolu’ya yapılan sevkiyatta trene silah konulduğunu fark etmesi ve bunu belirtmemesi üzerine vatana ihanet ile suçlanıyor.

Teğmen Leon’un Gerçek Adı





Teğmen Leon’un gerçekteki adı Boram Kuzum’dur. Boran, daha önce Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Sultan 2. Mustafa rolüyle yer almış ve oyunculuğu beğenilmişti.

Buna Bakın!  SGK Tüp Bebek Tedavisi ve Şartları
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
iPhone Yavaşlama Sorunu ÇözümüiPhone Yavaşlama Sorunu Çözümü
Snapchat Koltuğunu Instagram’a KaptırmayacakSnapchat Koltuğunu Instagram’a Kaptırmayacak
Kendine iPhone YaptıKendine iPhone Yaptı
İnternetsiz İnstagram Geliyor!İnternetsiz İnstagram Geliyor!
Google Earth’e Güncelleme GeldiGoogle Earth’e Güncelleme Geldi
Facebook Cinayet Videosunu Daha Önce KaldırmalıydıFacebook Cinayet Videosunu Daha Önce Kaldırmalıydı
Uçakta Şiddete Eleştiri İçin Oyun YapıldıUçakta Şiddete Eleştiri İçin Oyun Yapıldı
Çinlilerden Yeni Bir TelefonÇinlilerden Yeni Bir Telefon
SON DAKİKA