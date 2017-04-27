Vatanım Sensin Teğmen Leon Kimdir? Gerçek Adı Nedir?

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Vatanım Sensin dizisinde Yunan Komutanı’nın oğlu olan Teğmen Leon kimdir? Teğmen Leon’un gerçek adı nedir? Boran Kuzum dizideki başarısı seviliyor.
Vatanım Sensin’in son bölümlerinde Teğmen Leon askeri mesleğinin dışına çıkarak vicdanına göre hareket ediyor. Teğmen, babasının tüm ikazlarına rağmen ona karşı çıkıyor. Yunanlıların İzmir’i ilk işgali sırasında babasına yapılan suikastı fark eden teğmen Hasan Tahsin’i kurşunlayarak öldürdüğü ilk bölümlerdeki o anlarda yine akıllara kazındı. Tren ile Anadolu’ya yapılan sevkiyatta trene silah konulduğunu fark etmesi ve bunu belirtmemesi üzerine vatana ihanet ile suçlanıyor.
Teğmen Leon’un gerçekteki adı Boram Kuzum’dur. Boran, daha önce Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Sultan 2. Mustafa rolüyle yer almış ve oyunculuğu beğenilmişti.