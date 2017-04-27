Vergi Borcu Sorgulama – Vergi Borcu Nasıl Öğrenilir?

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İnternetten vergi borcu nasıl sorgulanır? Vergi borcu öğrenme işlemlerinizi tek tık ile e-devlet sistemine giriş yaparak öğrenebilmeniz mümkün.
Ödemekle ile yükümlü olduğunuz vergi miktarını internet üzerinden kolay bir şekilde sorgulayabilmeniz mümkün olmaktadır. E-Devlet sistemi ile Vergi Borcunuzu sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Vergi Borcu Öğrenme’nin yanı sıra birçok kurum ile ilgili işlemleri de sistem yardımı ile yapabilirsiniz.
İlk olarak E-Devlet’e girmek için PTT’ye kimliğiniz ile giderek kapalı bir zarf içinde şifre almanız gerekmektedir. Şifre ilk alındığında 2 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Daha sonra herhangi bir neden ile şifre değiştirecek olursanız 4 TL ücret ödemeniz gerekmektedir. www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaptığınızda e-Hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı yazan bölümün hemen altında yer alan Vergi Borcu Sorgulama bölümüne tıklayınız. Buradan ödemeniz gereken Vergi’nin türünü ve miktarı öğrenebilirsiniz. Nereye ve nasıl ödeme yapacağınızın bilgiside bu bölümde mevcut bulunmaktadır.
Diğer Devlet kurumları ile olan işlemleriniz (Askerlik Sorgulama, Prim Borcu Sorgulama, Seçmen Kağıdı Sorgulama gibi vs.) de E-Devlet sisteminde aktif olarak bulunmaktadır.
-E-Devlet şifrenizi asla başka kişiler ile paylaşmayınız. Size özel olarak verilen bu şifreye başkalarının erişmesi sizin adınıza kötü durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu yüzden şifrenizi belli aralıklar ile yenilemeniz ve tahmin edilmesi zor olan karakterler içeren bir şifre türü kullanmanız önerilmektedir.
-E-Devlet sistemine sadece www.turkiye.gov.tr adresi ve Mobil Uygulamar üzerinden erişilmektedir. Bunların haricinde herhangi bir resmiyeti bulunmayan adreslere girmeniz önerilmemektedir. Bu tür sahte siteler sizlerine özel bilgilerini almak amacı ile kötü niyetli kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Bu yüzden Sisteme giriş yaparken url kısmında www.turkiye.gov.tr adresinin olduğunda dikkat etmelisiniz. Mobil Uygulama’nında resmi olduğunu kontrol ederek şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.