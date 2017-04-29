Vikipedi Neden Engellendi? Wikipedia Nedir ve Neden Girilmiyor?

Vikipedi neden engellendi? Dünya’nın en büyük ansiklopedisi olan Wikipedia giriş neden yapılamıyor? Meydan Larousse günümüz versiyonu olarak tanımlanabilir vikipedi…

Meydan Larousse eskiden her evde olmasına rağmen internetin gelişmesiyle beraber Vikipedi bu ansiklopedileri geride bırakmıştı. İnternette aratılan birçok konu ve detaylara bu site üzerinden ulaşılabiliyor ve giriş yapılabiliyordu. Bilişim Teknolojileri Kurum (BTK) tarafından yapılan açıklama göre TSİ 08.00 sularından itibaren ilgili siteye erişimin engellendiği belirtildi.

Vikipedi Engellendi!

BTK kararı gereğince Vikipedi’de bulunan tüm dillerin yanı sıra Türkçe’ye erişim şuan itibariyle de sağlanamıyor. E-devlet üzerinden yapılan sorgularda ise sitenin mahkeme kararı ile engellendiği belirtiliyor. İlgili mahkeme kararı uyarınca web sitesine idari tedbir uygulandığı belirtilmekte.

Wikipedia Neden Engellendi?









Vikipedi, Türk devletine karşı bölücü faaliyetler içerisinde bulunan terör örgütlerin propagandasını yapan ve işbirlikçi yorumların yer almasından dolayı uyarıların yönetime yapıldığı ancak ilgilenilmediği gerekçesiyle mahkeme kararının uygulandığı belirtiliyor.