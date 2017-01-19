Vine’da Videosu Olanlar Son Saatler

Bir zamanların sosyal medya platformları arasında çok fazla yer alan Vine için son saatlere girildi. Video uygulaması Vine’da videosu olan kullanıcıların bugünden önce videolarının indirilmesini ve arşivlenmesini şirket açıklamıştı.

Birkaç ay öncesine kadar var olan Vine, alınana bir kararla ile bugün kapılarını kapatma kararı almıştı. Şirket ise arşivlemelerin yapılması gerektiğini ve videoların tamamen silineceğini açıklamıştı. Kısa videolar ile çok büyük etki yaratan Vine’ın kazançlarının azalması nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiği açıklanmıştı. Vine Camera adlı uygulama ile kısa videolar Vine kapansa bile buradan paylaşılabilecek. Videoları indirebilir ya da e-posta ile kendinize gönderebilirsiniz.

Site üzerinden kayıt edilen videoların beğeni ve yorumları da kayıt edilebiliyor. Uygulama ile bu işlem yapıldığı taktirde ise yorumlar yer almıyor.