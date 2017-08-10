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WhatsApp Gözünü Youtube Dikti

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WhatsApp Gözünü Youtube Dikti
Bu haber 10 Ağustos 2017 - 3:54 'de eklendi .

Mesajlaşma uygulamalarından en çok kullanılan whatsApp yakın bir zaman içerisinde youtube videolarını oynatmaya başlayacak.

Mesajlaşmada en popüler uygulama olan whatsApp artık bununla yeterli kalmıyor. Mesajlaşmadan daha çok öteye geçmeyi hedefleyen çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Facebook’un desteği ile daha çok gelişmeye devam eden whatsApp,  kısa bir zaman önce farklı bir uygulamanın formatı ile güncelleme yapmıştır. Bu güncellemede snapchat’te bulunan bir özelliği alarak 24 saat içinde kaybolan anlık hikaye paylaşımı olan bir güncelleme yapmışlardı. Sırada ki hedefi Youtube videolarını, kullanıcılara uygulamadan çıkış yapmadan izletmektir.

WhatsApp’tan gönderilen Youtube linklerini uygulamadan çıkmadan Picture in Picture özelliği ile izleyebilecekler aynı zamanda da yazışmalarına devam edebileceklerdir. Bu videolu yazışmalı çalışmalarının sona erdiği hakkında bilgiler gelmektedir. Ancak İphone 6 ve sonrası modellerde kullanılmayı düşünülen bu sistem İphone SE ile birlikte kullanıma geçilmesi düşünülmektedir.

Bu güncellemenin  İOS  platformları için ne zaman kullanılmaya başlanacağı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Önümüzdeki günlerde kullanıma başlanılması beklenilmektedir.

Buna Bakın!  Whatsapp’ta Para Gönderme Özelliği
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