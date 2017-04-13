Whatsapp İndir – Merakla Beklenen BETA Uygulaması Geliyor

Whatsapp tarafından yeni özellikler bir bir devreye girmeyi sürdürüyor. İnstagram’daki hikaye özelliğini uygulamaya koymuş ve tepki çekmişti. Ayrıca kişiler bölümünün yok olmasının ardından yeni kişilere mesaj göndermek ise son sürümle beraber çok zor olmuştu.

Whatsapp İndir

Whatsapp indirmek için buraya tıklayınız.

Android sürümü için hazırlanan 2.17.148 Whatsapp Beta sürümü ise önümüzdeki günlerde storelerda yer alacak. Yeni mesaj gönderirken bold ve italik gibi yazı stillerinin yer alması ön görülüyor. Tüm bunların yanında karşı tarafa ulaşmayan mesajları 5 dakika içerisinde yine güncellemeyle beraber silebilmeniz sağlanacak.