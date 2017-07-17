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WhatsApp Web Nedir? Nasıl Kullanılır?

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WhatsApp Web Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bu haber 17 Temmuz 2017 - 14:05 'de eklendi .

WhatsApp Web nasıl kullanılır? WhatsApp indirerek telefonnuzdan QR koduyla bilgisayardan bu uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

WhatsApp, günümüzde pek çok kişinin kullandığı bir uygulamadır. Bu uygulamayı internetiniz olduğu sürece pek çok alanda kullanabilirsiniz. Herkesin bildiği gibi bu uygulama sayesinde nerede olursanız olun dilediğiniz fotoğrafı, videoyu, ses dosyasını, istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Günümüzde sadece arkadaşlarla ya da aileden birileriyle konuşmak ve sohbet etmek için değil, hizmet vermek ve iş yapmak içinde kullanılmaktadır.

Gelişen teknolojiyle beraber bilgisayarlarda da yenilikler yapılmış ve WhatsApp’a da yeni güncellemeler gelmiştir. Sürekli bilgisayar başında iş yapanlar ve işlerini bu uygulama aracılığı ile yapan kişiler için kolaylık sağlayacak bir yenilik düzenlenmiştir. İşlerini bu uygulama sayesinde halletmekte olan kişiler artık devamlı telefon ve bilgisayar arasında uğraşmakla kalmayacak ve bütün işlerini bilgisayardan halledebilecekler. İşlerinizi kolayca bilgisayardan halletmek istiyorsanız kendi WhatsApp’ınızı bilgisayardan siteye bağlamanız yeterli olacaktır. Bu uygulamayı kullananlar içinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve başka kişilerin kullanmasını engelleyecek şekilde tasarlamalar yapılmıştır. Web uygulaması üzerinden bağlantı kurmak istiyorsanız, ilk olarak telefondaki uygulamanızdan QR kodunu doğrulamanız gerekmektedir. İnternet üzerinden bağlantı kurmak için ilk olarak siteye girmelisiniz. Sitede karşınıza bir kod çıkacaktır. Bu kodu telefonunuzda doğrulatmanız gerekmektedir. Bunun içinde uygulamaya girerek, sağ üstte bulunan üç noktaya bulup, WhatsApp web seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Bilgisayarda karşınıza çıkan kodu, telefonunda açılan kameraya okutmanız gerekmektedir. Kod başarıyla doğrulandığında, bilgisayardan otomatik olarak giriş yapabileceksiniz. İnternet üzerinden yaptığınız bağlantının açık kalmasını istiyorsanız, telefonunuzun internet bağlantısının kesilmesini önlemelisiniz. Telefondaki bağlantınız gittiğinde, internet üzerinden yaptığınız girişte iptal edilecek ve otomatik olarak çıkış yapılacaktır.

whatsapp web

WhatsApp Web Giriş

WhatsApp Webi kullanabilmek için belirli tarayıcıların son sürümlerini kullanıyor olmanız gerekmektedir. Ayrıca bağlantıyı kurduktan sonra telefonunuzla bilgisayarınız arasındaki bağlantı zayıf olmamalıdır. Bu yüzden cihazlarınızı birbirinden uzaklaştırmamalısınız. Bu uygulamayı bilgisayar aracılığı ile kullanan kişilerin büyük bir kısmı, hizmet veren ve işlerini bu uygulama üzerinden yapan kişilerdir. Giriş yapmak için https://web.whatsapp.com/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

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Web WhatsApp ile Yapabilecekleriniz ve Yapamayacaklarınız

Bilgisayar üzerinden yaptığınız bağlantı sayesinde de pek çok işleminizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaş ve grup sohbetlerine katılabilir, dilediğiniz video, fotoğraf, müzik gibi paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Üstelik bilgisayarınızın kulaklık ve kamera erişimine izin vererek, kamerayı kullanabilir ve ses kaydedebilirsiniz. Ancak WhatsApp Web, bağlantı telefonunuzun sadece WhatsApp bölümüne erişebildiği için, konum ya da kişi paylaşımı yapamazsınız. Ayrıca telefonunuzdaki uygulama gibi sesli olarak bildiri de alabilirsiniz. Bu sayede gelen mesajlarınıza hemen cevap vererek, müşterinizi, arkadaşınızı ya da arkadaşlarınızı bekletmezsiniz. Aynı telefon gibi arkadaşlarınızın profil fotoğraflarına ve durumlarına göz atabilirsiniz. Kendi profil fotoğrafınızı ve durumunuza da bakabilirsiniz. Fakat bunlarda değişim yapamazsınız. Yine telefondaki gibi arkadaşlarınıza emoji yollayabilirsiniz ancak bu emojiler klavyede bulunmadığı için, ekrandan kendiniz eklemelisiniz. Ancak bilgisayar üzerinden istediğiniz kişileri engelleme şansınız yoktur. Bu yüzden engellemek istediğiniz kişileri telefon üzerinden engellemelisiniz. Üstelik WhatsApp Web ’ten yaptığınız girişlerde gruplardan ayrılamazsınız. Gruplardan ayrılma imkânınız olmadığı gibi yeni bir grup kurma imkânınızda bulunmamaktadır. Bilgisayardan bağlantı kurmak istiyorsanız birden fazla tarayıcıya bağlanamazsınız. Eğer bu bağlantıyı kurmayı başarırsanız, tarayıcıların hepsini aynı anda kullanamazsınız. Bu yüzden tek bir tarayıcıya geçmek zorunda kalacaksınız.

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