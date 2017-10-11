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Whatsapp Yine Güncellemeler ile Gündeme Geliyor
Bu haber 11 Ekim 2017 - 15:48 'de eklendi .

Dünya çapında büyük bir etki mekanizmasına sahip olan Whatsapp, yakın zaman içerisinde yeni güncelleme çalışmalarını tekrar duyurmuştur.

Özelikle de köklü bir altyapı üzerinde değişime giden kuruluş, bu yenilenmeyi 1 milyar aylık aktif olan kullanıcısına da duyurmuştur. Artık Whatsapp, kendisine özel olan emoji tasarımına geçiş yaparak, bu alanda bir takım yeniliklere gideceğini açıkça belirtti.

Mesajlaşma, görüntülü konuşma, dosya paylaşımları gibi özellikleri barındıran Whatsapp’ın bu özgün tasarım yapısı, kendine ait bir marka kalıbını koruduğunu da göstermektedir. Özelikle de emojilerin doğru ruh hallerini yansıtma anlamında büyük bir etkisi olduğunu bilen şirket, buna göre doğru emoji tasarımlarını kendine uygun modellemeler ile özgün hale getirme kararını almıştır. Özelikle de yapılan bu yeni tasarımlar Apple uyguladığı tasarım modellerine göre bir takım farklılıklar ile de ön plana çıkmaktadır.

Whatsapp tarafından geliştirilmekte olan emojilerin tam olarak tarihi bilinmese de bu konuda önemli bir atılım sağlanmaktadır. Aksine Facebook’un Messenger sisteminde ise kendi emoji sistemlerinin  yerine, insanların duygularını aktarabilecekleri yeni çalışmalara da gittikleri yönünde duyumlar alınmıştır. Her ne kadar emoji faktörü önemli olsa da, mesajlaşma anlamında önemli bir payı olan Whatsapp’ın kendini bu konuda ön plana çıkaracak atılımlar yapması da önemlidir. Yakın zaman içerisinde diğer geliştirmeler ve güncellemeler arasında emoji tasarımlarını Whatsapp üzerinde rahatlıkla görebiliyoruz

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