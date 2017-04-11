Whatsapp’ta Para Gönderme Özelliği

Akıllı telefonların en fazla kullanılan programlarından bir tanesi olan ve anlık mesajlaşma ve medya gönderme işlemiyle ön plana çıkan Whatsapp adlı uygulama halen daha gelişme içerisinde yer almakla beraber; farklı farklı özellikler ile kullanıcılarına hizmet sağlamaya da devam ediyor.

Son olarak Whatsapp’a gelmesi planlanan özellik de kullanıcılarını fazlasıyla şaşırtacak bir unsur olarak gündemde yer alacak gibi görünüyor. Anlaşmalı bankalarla çalışmalara başlayacak olan Whatsapp; arkadaşlarınıza söz konusu uygulamayı kullanarak online para gönderme işlemini de sağlamanız konusunda yeterli bir noktada yer alacak ve adından söz ettirerek kullanıcılarını şaşırtacak gibi duruyor.

Online para gönderme işlemini şimdiden başlatan ve pilot ülke olarak da Hindistan’ı tercih eden Whatsapp uygulaması; bu bölgede başarı sağlaması durumunda; global alanda bu özelliğe yer verecek ve her kullanıcısının para gönderme işleminden yararlanması konusunda kullanılabilecektir.