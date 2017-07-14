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WhatsApp’ta Yeni Özellikler Gelmesi Bekleniyor

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WhatsApp’ta Yeni Özellikler Gelmesi Bekleniyor
Bu haber 14 Temmuz 2017 - 11:30 'de eklendi .

Uzun zamandır, çoğu kişinin kullanmış olduğu bu uygulama sürekli yeni güncellemeler ile karşımıza çıkıyor.

WhatsApp sayesinde uzakta ya da yakında olan herkes ile kolaylıkla mesajlaşabiliyoruz. Son yeniliklerden sonra görüntülü konuşma imkanına da sahip olduk. Ayrıca durum güncellemesi sayesinde istediğimiz kişilerin nerede olduğunu ya da ne yaptığını rahatlıkla anlayabiliyoruz. Her geçen gün yeni özellikler kazanan WhatsApp, özellikle son zamanlarda gelişmelerini hızla sürdürmektedir. WhatsApp’ı, Facebook satın aldığından bu yana WhatsApp’ta pek çok değişiklik olmuştur.

WhatsApp’a gelmesi beklenen yeni özelliklerden birisi de mesajları geri alma özelliğidir. Yanlışlıkla yolladığınız ya da sonradan yolladığınıza pişman olduğunuz mesajları geri alabileceksiniz. Böylelikle boşuna telaşa girmenize gerek kalmayacak. WhatsApp bu bilgiyi resmi sayfası üzerine yayınlamıştı. Ancak bir süre sonra bu haberi siteden kaldırmıştı. Gelecek günlerde bu güncellemeyle alakalı bilgiler ve gelecek olan yeni özellikler ile ilgili açıklamalar hala beklenmeye devam ediyor.

WhatsApp’ta kullanılmaya başlanması için beklenen bir diğer yenilik ise, emojilerle alakalı. Uygulamaya sürekli yeni emojiler ekleyen WhatsApp, eklediği yeni özelliklerle beraber, emoji ekleme yönteminde de yenilikler yapmaktadır. Artık emojileri daha kolay bulabileceksiniz. Aradığınız emojiyi, emoji sayfasına yazarak bulabileceksiniz.

WhatsApp, daha pek çok yenilik üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yaptığı yenilikleri resmi sayfasında yayınlayan WhatsApp, her geçen gün daha büyük bir kitleye sahip olmaktadır.

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