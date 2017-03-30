Whatsapp’tan Ayrı Kalabilirsiniz

Geçtiğimiz günler içerisinde güncellenen; Whatsapp uygulamasının yeni özelliğini kullanırken hata yaparsanız 7 gün süresince Whatsapp’a erişemeyebilirsiniz.

Bu yeni özellikle, daha güvenli bir hale gelen Whatsapp; kullanıcılarının dikkat etmesi gereken o noktayı vurguluyor. Yeni özellikle beraber Whatsapp’ı başka bir cihazınızda açmak isterseniz; size SMS ile gönderilen kod ile beraber sizden 6 haneli şifreyi de girmenizi istiyor, sorun burada başlıyor. Şifrenin unutulup, yanlış girilmesi. Eğer şifre belirleme sırasında email adresi belirttiyseniz, iki adımda doğrulama bölümünden şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Size email adresinizi sorarak teyit edip, email üzerinden ve telefonunuza gelecek kod sayesinde şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Ancak email adresi belirtmediyseniz, 7 gün boyunca uygulamayı kullanamazsınız ve 7 günün sonunda bütün konuşmalarınız silinmiş halde uygulamayı yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu yeni doğrulama sistemini kullanmak zorunda değilsiniz, Whatsapp bunu kullanıcıların iradesine bırakmış. Ancak bu yeni doğrulama sistemini kullanmak isteyen akıllı telefon sahipleri: Whatsapp’dan ayarlar>hesap>iki aşamalı doğrulama seçeneklerine dokunduktan sonra, açılan pencerede şifre belireyecekler.