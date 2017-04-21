SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor
Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Bilim

Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Windows 10 ile Uzun Ömürlü Batarya

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Windows 10 ile Uzun Ömürlü Batarya
Bu haber 21 Nisan 2017 - 11:30 'de eklendi .

Dizüstü bilgisayarların şarjlarının süresinin gittikçe kısaldığı, satın alındığı zaman 4 saat gibi uzun bir süre çalışan dizüstü bilgisayar modelleri; kullanım süresiyle 3 hatta 2 saate düştüğü söyleniyor.

Diz üstü bilgisayarlarda çok vakit geçirmek için, Windows 10 bir uygulama geliştirmişti. Power Thottling yani Güç Kısıtlama uygulaması, CPU kullanımınızı azaltarak, bataryanın daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor.

Windows’ un Creatos Update ile, pil ömrünü uzatma olanağının ardından Power Thottling; pil ömrü sürenin daha da uzamasını sağlayacak. Bilgisayar alacak kişilerin ilk iki sorusundan birisi olan pil ömrünün uzatılması, Windows işletim sistemli bilgisayarların ön plana çıkmasını sağlayacak gibi görünüyor.




Güç Kısıtlama programıyla kullanmadığınız arka planda kalan uygulamaların CPU’ ya olan yüklenmelerini azaltacak, buradan gelen CPU açıklığı; kullandığınız programlara yönelecek. Kullandığınız programlarda performans sağlarken aynı zamanda CPU’ daki yüklenmeyi düşürüp, uzun süreli batarya kullanımına yol açtığı açıklandı.

Buna Bakın!  Windows 10'da Görüntülü ve Sesli Konuşma Özelliği Geldi
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Iphone 8 Bilinmezlerini AçıklıyorIphone 8 Bilinmezlerini Açıklıyor
Windows 10 ile Uzun Ömürlü BataryaWindows 10 ile Uzun Ömürlü Batarya
Gemi Kurdu BulunduGemi Kurdu Bulundu
Az Kalsın Dünyaya Göktaşı ÇarpıyorduAz Kalsın Dünyaya Göktaşı Çarpıyordu
Aselsan Elektromanyetik Top ÜrettiAselsan Elektromanyetik Top Üretti
Bitcoin Yasal Hale GeldiBitcoin Yasal Hale Geldi
Beşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final RakipleriBeşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final Rakipleri
MOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da KullanıldıMOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da Kullanıldı
SON DAKİKA