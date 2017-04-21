Windows 10 ile Uzun Ömürlü Batarya

Dizüstü bilgisayarların şarjlarının süresinin gittikçe kısaldığı, satın alındığı zaman 4 saat gibi uzun bir süre çalışan dizüstü bilgisayar modelleri; kullanım süresiyle 3 hatta 2 saate düştüğü söyleniyor.

Diz üstü bilgisayarlarda çok vakit geçirmek için, Windows 10 bir uygulama geliştirmişti. Power Thottling yani Güç Kısıtlama uygulaması, CPU kullanımınızı azaltarak, bataryanın daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor.

Windows’ un Creatos Update ile, pil ömrünü uzatma olanağının ardından Power Thottling; pil ömrü sürenin daha da uzamasını sağlayacak. Bilgisayar alacak kişilerin ilk iki sorusundan birisi olan pil ömrünün uzatılması, Windows işletim sistemli bilgisayarların ön plana çıkmasını sağlayacak gibi görünüyor.









Güç Kısıtlama programıyla kullanmadığınız arka planda kalan uygulamaların CPU’ ya olan yüklenmelerini azaltacak, buradan gelen CPU açıklığı; kullandığınız programlara yönelecek. Kullandığınız programlarda performans sağlarken aynı zamanda CPU’ daki yüklenmeyi düşürüp, uzun süreli batarya kullanımına yol açtığı açıklandı.