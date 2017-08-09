Windows’ta Artık Paint Olmayacak!

Herkes tarafından bilinen ve büyük bir firma olan Microsoft, yeni güncellemesi olan Windows 10’da painti kaldırmayı düşünüyor.

Paint, ZSoft tarafından güncelleştirilmiş ve geliştirilmişti. Bu program, PC Paintbrush’un lisanlı bir versiyonuydu. Paint, 1985 yılında Windows’un 1.0 sürümü ile birlikte kullanıcılar için kullanıma hazır hale getirilmişti. Bu program 1998 yılının sonlarına doğru ise, dosyayı kaydedebilme özelliği kazandı. Bu yılki sürümü ve güncellemeler için bu programın demode olduğunu ve artık kaldırılması gerekildiği öne sürüldü. Bu programı kaldırarak yerine daha yaratıcı ve güncel programlar getirmek isteyen firma, bu program içinde bir farkındalık yarattı. Painti kaldırarak, onun yerine 3D paint getirme kararı verdi. Bu program sayesinde yapılan çizimler 3 boyutlu olacak ve dilenilen tonlarda uygulanabilecek. Bazı sınırlara sahip olan bu program, oldukça kullanışlı görünüyor.

Microsoft, painti kaldırırken bu programla beraber Outlook Express’i de kaldırıyor. Bu iki programı da demode başlıklı bir kategori içerisine aldı. Yeni sürümde kaldırılacak olan bu programlar, pek çok kişide büyük bir eksiklik oluşturacak gibi görülüyor.