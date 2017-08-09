SON DAKİKA

Teknoloji ve Gündem Haberleri
3 Boyutlu Sinema Devri Sona mı Eriyor?

Güncel

3 Boyutlu Sinema Devri Sona mı Eriyor?
Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda

Donanım

Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda
Felaket Bölgelerinde Kullanılacak Yılan Geliştirildi

Bilim

Felaket Bölgelerinde Kullanılacak Yılan Geliştirildi
Microsoft’tan Büyük Yenilik

Mobil

Microsoft’tan Büyük Yenilik
LG Q6 Telefonu Çıktı

Mobil

LG Q6 Telefonu Çıktı
Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son

Bilim

Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son
Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik

İnternet

Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik
Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda

Mobil

Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda
Messenger’da Reklamlar Yer Alacak

İnternet

Messenger’da Reklamlar Yer Alacak
Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı

Donanım

Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı
En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8

Mobil

En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8
Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?

Mobil

Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?
Turkcell T80 Çıkacak Mı?

Mobil

Turkcell T80 Çıkacak Mı?
Flash Bellekte Devrim Niteliğinde Yenilik

Donanım

Flash Bellekte Devrim Niteliğinde Yenilik
Facebook 2 Milyar Kullanıcıyı Geçti

İnternet

Facebook 2 Milyar Kullanıcıyı Geçti

Windows’ta Artık Paint Olmayacak!

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Windows’ta Artık Paint Olmayacak!
Bu haber 09 Ağustos 2017 - 16:51 'de eklendi .

Herkes tarafından bilinen ve büyük bir firma olan Microsoft, yeni güncellemesi olan Windows 10’da painti kaldırmayı düşünüyor.

Paint, ZSoft tarafından güncelleştirilmiş ve geliştirilmişti. Bu program, PC Paintbrush’un lisanlı bir versiyonuydu. Paint, 1985 yılında Windows’un 1.0 sürümü ile birlikte kullanıcılar için kullanıma hazır hale getirilmişti. Bu program 1998 yılının sonlarına doğru ise, dosyayı kaydedebilme özelliği kazandı. Bu yılki sürümü ve güncellemeler için bu programın demode olduğunu ve artık kaldırılması gerekildiği öne sürüldü. Bu programı kaldırarak yerine daha yaratıcı ve güncel programlar getirmek isteyen firma, bu program içinde bir farkındalık yarattı. Painti kaldırarak, onun yerine 3D paint getirme kararı verdi. Bu program sayesinde yapılan çizimler 3 boyutlu olacak ve dilenilen tonlarda uygulanabilecek. Bazı sınırlara sahip olan bu program, oldukça kullanışlı görünüyor.

Microsoft, painti kaldırırken bu programla beraber Outlook Express’i de kaldırıyor. Bu iki programı da demode başlıklı bir kategori içerisine aldı. Yeni sürümde kaldırılacak olan bu programlar, pek çok kişide büyük bir eksiklik oluşturacak gibi görülüyor.

Buna Bakın!  Google Chrome’nin Android Kullanıcılarına Müjdesi
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
WhatsApp Gözünü Youtube DiktiWhatsApp Gözünü Youtube Dikti
Windows’ta Artık Paint Olmayacak!Windows’ta Artık Paint Olmayacak!
Yeni USB Standardı DuyurulduYeni USB Standardı Duyuruldu
Adobe Flash Artık KullanılmayacakAdobe Flash Artık Kullanılmayacak
3 Boyutlu Sinema Devri Sona mı Eriyor?3 Boyutlu Sinema Devri Sona mı Eriyor?
5G’ye Geçecek Ülkeler Arasında San Marino’da Var!5G’ye Geçecek Ülkeler Arasında San Marino’da Var!
Huawei Mate 10 İddialı GeliyorHuawei Mate 10 İddialı Geliyor
Galaxy Tab A 9.7’a Android Nougat Güncellemesi Geliyor!Galaxy Tab A 9.7’a Android Nougat Güncellemesi Geliyor!
SON DAKİKA