Yaşanan Skandalın Ardından BiTaksi Güncellemesi

Mart ayının sonlarına doğru yaşanan BiTaksi skandalı, yönetiminin derhal geliştirmek zorunda olduğu uygulamanın güncellendiği haberi geldi.

BiTaksi uygulaması sayesinde, akıllı cep telefonunuzdan ayağınıza taksi çağırabiliyordunuz. Gelen taksinin, içerisinde normal bir taksiye binmiş olduğunuz zamanki tüm haklarınız mevcuttu.

Şuan için BiTaksi sayesinde, artık bilinçsiz ve duyarsız taksi sürücülerinden de kurtuluyorsunuz. Taksi sürücülerinin uygulama üzerinde puanlama sistemi bulunuyor. 4.5 puanın altındaki taksi şoförlerini engelleyen uygulama sayesinde, bir kere binmiş olduğunuz ve memnun kalmadığınız taksiyle, uygulama içerisinde tekrar karşılaşmıyorsunuz.

Uygulamanın güncellemesi için illaki birinin kötü anılar yaşamasına gerek var mıydı diye düşündüren uygulama için, BiTaksi yönetimi yoldan geçen bir takside de aynı sorunun yaşanabileceğini, taksi şoförlerini kendilerinin seçmediklerini belirtti.









BiTaksi uygulaması ile çağırılan takside darp edilen gencin sosyal medyadaki skandala yönelik çağırışımlar çığ gibi büyürken, uygulamanın hemen güncellenmesi ve panik düğmesinin eklenmesiyle BiTaksi ve taksiler artık daha güvenli hale getirildi.