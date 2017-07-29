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Yeni Louis Vuitton Saatleri Tanıtımda

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Yeni Louis Vuitton Saatleri Tanıtımda
Bu haber 29 Temmuz 2017 - 20:19 'de eklendi .

Saatler, günümüzde vazgeçilmez birer aksesuar haline gelmiştir. Ancak şimdilerde saatlerin sadece görüntüsü değil özellikleri de dikkat çekmektedir.

Ünlü markalar gelişmiş ve pek çok özelliği olan bu saatlerin üretiminde oldukça gelişmiş ve beğeni kazanmıştır. Bu markalar arasında yer alan ve dünyaca ünlü olan Louis Vuitton markasının Tamour Horizan isimli saatlerinin tanıtımı da başlatıldı. Bu saatler özenle tasarlanmış ve kişiselleştirilebilir saatlerdir. Tanıtımında bile pek çok kişinin dikkatini çeken bu saatler, Google yazılım desteğiyle çalışıyor. Bu saatler Android 4.3 ve İOS 9+ üzeri mobil cihazlar ile birlikte de kullanılabilmekte.

Louis Vuitton Saatleri

Paslanmaz çelik kaplı gövdesi ve tokası sayesinde yüksek kaliteye sahiplik yaparken, 30 metreye kadar suyun içerisinde kullanılabilir. Ayrıca gün içerisinde 22 saat aralıksız kullanım süresine sahip olan bu saatleri dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. AMOLED dokunmatik ekranı olan Tamour Horizon saatlerinin yüzeylerini kişiselleştirebilir ve istediğin yüzeye dönüştürebilirsiniz. Bluetooth ve wifiye bağlanabilir ve 4GB dâhili hafızasını istediğiniz gibi kullanabilir ve keşifler yapabilirsiniz. Tasarım ve tasarım olarak diğer saatlerden farklı olan ve daha gelişmiş olan bu saatlerin satış fiyatlarının tam olarak bilinememesi merak uyandırıyor.

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