20:19 - Yeni Louis Vuitton Saatleri Tanıtımda
02:15 - Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda
00:13 - Microsoft’tan Büyük Yenilik
11:10 - LG Q6 Telefonu Çıktı
15:09 - Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son
05:05 - Göz Kamaştıran Auidi A8 Geliyor
22:03 - Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik
15:00 - Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda
17:30 - Messenger’da Reklamlar Yer Alacak
Saatler, günümüzde vazgeçilmez birer aksesuar haline gelmiştir. Ancak şimdilerde saatlerin sadece görüntüsü değil özellikleri de dikkat çekmektedir.
Ünlü markalar gelişmiş ve pek çok özelliği olan bu saatlerin üretiminde oldukça gelişmiş ve beğeni kazanmıştır. Bu markalar arasında yer alan ve dünyaca ünlü olan Louis Vuitton markasının Tamour Horizan isimli saatlerinin tanıtımı da başlatıldı. Bu saatler özenle tasarlanmış ve kişiselleştirilebilir saatlerdir. Tanıtımında bile pek çok kişinin dikkatini çeken bu saatler, Google yazılım desteğiyle çalışıyor. Bu saatler Android 4.3 ve İOS 9+ üzeri mobil cihazlar ile birlikte de kullanılabilmekte.
Paslanmaz çelik kaplı gövdesi ve tokası sayesinde yüksek kaliteye sahiplik yaparken, 30 metreye kadar suyun içerisinde kullanılabilir. Ayrıca gün içerisinde 22 saat aralıksız kullanım süresine sahip olan bu saatleri dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. AMOLED dokunmatik ekranı olan Tamour Horizon saatlerinin yüzeylerini kişiselleştirebilir ve istediğin yüzeye dönüştürebilirsiniz. Bluetooth ve wifiye bağlanabilir ve 4GB dâhili hafızasını istediğiniz gibi kullanabilir ve keşifler yapabilirsiniz. Tasarım ve tasarım olarak diğer saatlerden farklı olan ve daha gelişmiş olan bu saatlerin satış fiyatlarının tam olarak bilinememesi merak uyandırıyor.