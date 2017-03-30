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Yeni Nokia 3310’un Yılan Oyunu Tanıtıldı

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Yeni Nokia 3310’un Yılan Oyunu Tanıtıldı
Bu haber 30 Mart 2017 - 11:34 'de eklendi .

59 euro’dan satılacak yeni Nokia 3310’un, sanılanın aksine eski 3310 ile aynı özelliklere sahip olacağı belirtildi.

Değişimler sadece telefon kabında meydana gelmese de, eskisinden daha şık ve eskiyi anımsatan bu telefonlar Türkiye’de 230, 250 lira civarında satışa  çıkarılması bekleniyor. Asıl merak edilen konu ise, yılların en heyecanlı oyunu olan ‘Yılan Oyunu’.

Eskisinden daha zor olan Yılan Oyunu içerisinde artık karşınıza sadece piksel bir kutu çıkmayacak. Elmalar, armutlar gibi çeşitli renkli objeleri yiyerek büyüyen yılan için, oyun içerisinde hareket eden duvarlara çarpmadan oyunu sürdürebilmeniz gerekecek. İçerisinde bombalar, hareket hızını azaltan tuzaklar bulunan oyun Gameloft firması tarafından geliştirilmiş. Yeni çıkacak olan Nokia 3310’un Türkiye’de çok fazla satış yapacağı tahmin ediliyor.

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