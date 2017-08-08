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Yeni USB Standardı Duyuruldu

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Yeni USB Standardı Duyuruldu
Bu haber 08 Ağustos 2017 - 16:48 'de eklendi .

Yeni USB-C standardı USB 3.2’nin duyurusunu yaptı.

İki adet 5 Gbps’lik veya iki adet ya da 10 adet Gbps’lik veri yolu üzerinden işleme imkânı vadeden yeni USB standardı bir öncekinden iki kat daha hızlıdır. Veri aktarma hızını 2 GB/s üzerine çıkarmaktadır. 20 gbps’ye kadar çıkan teorik bant genişliği sınırı bulunuyor. USB 3.2’nin hızından daha iyi yararlanmak için USB 3.2 destekli cihazların kullanılması gerekiyor. Yeni USB çözümünün temel özellikleri arasında şunlar yer alıyor;

USB type-C kablolarını kullanarak iki farklı yöntem kullanılabilir. Mevcut superspeed fiziksel katman veri hızlarını ve diğer teknikleri kullanmaya devam ediyor. Performansı artırmak, tek ya da iki şeritli işlemler arasında daha kolay geçişler sağlamak için ufak bir güncelleme getirilmiştir.  Yeni USB sürümü hakkında Promoter Group başkanı Brad Saunders, konuyla ilgili görüşlerini “ USB 3.2 güncellemesi ilerideki yapacağımız sürümlere uygun performans seviyesini sunuyor. ” Şeklinde dile getirdi. Yeni aygıt daha nitelikli özelliklerinin yılsonunda yapılacak olan Developer Day ’da açıklanması bekleniyor.

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