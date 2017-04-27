YEP Hesaplama- TEOG Yerleştirme Puanı Nasıl Hesaplanır?

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TEOG Yerleştirmeye Esas Puan yanı kısaca YEP sınav ardından merak ediliyor. Yerleştirme Puanı (YEP) nasıl hesaplanır? 2017 YEP hesaplama sonucuna göre Sosyal Bilimler, Fen ya da Anadolu İmam Hatip Liseleri’ne başvuruda bulunabilir ve tercih yapabilirsiniz.
6 ve 7. Sınıfta TEOG’a giren öğrenciler için liseye girişte en önemli sınıf ise 8. Sınıftır. Öğrenciler 8. Sınıfta girdikleri ve iki dönem halinde yapılan TEOG sınavları sonucunda lise taban puanlarını eğer yakalamışlar ve orayı tercih edip kontenjana göre yerleştirilmişlerse ilgili okullara kayıt olabilmektedirler. Yerleştirme esas puanları 500 tam puan üzerinden hesaplanmakta ve adaylar bunlara göre sıralama elde etmektedirler.
YEP puanlarınızı %100 doğru olaacak şekilde MEB hizmetlerini kullanarak buradan hesaplayabilirsiniz.