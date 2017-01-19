Yerli Arama Motoru Hakkında Bakanlık’tan Açıklama

Yerli arama motoru tartışmaları Kasım ayından itibaren devam etmiş ve yeni bir arama motoru için çalışmalar başlamıştı. Geliyoo adı altında sitenin tartışmalar yaratması üzerine Bakanlık açıklama yapmak zorunda kaldı.

Sosyal medya platformlarında Google çakması olarak nitelendirilen “Geliyoo” isimli arama motorunun sadece 60 liraya mal olduğu tartışmaları başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından duyurulan bu yazılım çok büyük yankı uyandırdı. Geliyoo’nun Google’ın arama alt yapısını kullandığı ortaya çıktı. Hazır temalar ile kurulan site sadece 60 TL’ye mal olmuş durumda.

Bakanlık Açıklama Yaptı

Bakanlık ise konuyla alakalı olarak “Geliyoo arama motoruna Bakanlığımız hiçbir şekilde maddi ve manevi bir destek olmamıştır. Bakanlığımızın konuyla ilgili bilgisi bulunmamaktadır” denildi.