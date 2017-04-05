Yerli Yatırımcılar İçin Müjde

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Haberleşme konusunda yerli yazılımların çok az kullanılması konusunda bir çözüm ortaya konuldu.
Günümüz teknolojik gelişmeleriyle birlikte 4.5G özelliği taşıyan telefonların da hayatımıza girmesiyle büyük bir önlem alma gereği duyuldu. Yapılan açıklamaya göre, normal bir internet bağlantısı kullanan insanlar aylık ortalama 2.2 GB veri harcarken 4.5G internet erişimini kullanan insanlarda bu ortalama 5.7 GB seviyesine kadar yükselmiş durumda. 5G uyumlu telefonlar hayatımıza girdiğinde ise bu kullanım daha üst bir seviyeye çıkmış olacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının yaptığı açıklamada bu konudan söz edilirken yerli yatırımcıya ellerinden gelen kolaylık ve desteği sağlayacaklarını açıkladı. Böylelikle aşırı internet harcanmasını, Türk yazılımlarının Pazar payının artmasını ve bilgi iletişim teknolojilerinden gelir elde etmeyi planladıklarını söyledi.