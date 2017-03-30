Yıldız Teknik Üniversitesi SAT Komandolar için Denizaltı Üretiliyor

Tüplü dalış yapan 4 SAT komandosunu, hızlı bir şekilde suyun altından taşımak amacıyla üretilen mini denizaltı SAT Komutanlığı tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’ne bağışlanmıştı.

5 farlı bilim grubunun kurulduğu Yıldız Teknik Üniversitesinde, bu denizaltının geliştirilmesi için çalışmalar başladı. 100 metre derinliğe dalabilen ve 8 küçük torpido atabilen, bu mini denizaltını geliştirmek için 11 biliminsanı beraber çalışmakta.

8.5 metre boyunda ve 1.5 metre yüksekliğinde olan mini denizaltı, su altına girebilmek için tankları doldurulduğunda, 4ton ağırlığına ulaşıyor. 4 tam teçhizatlı SAT komandosunu 30 deniz mili yaklaşık 55 kilometre mesafeye götürebiliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde geliştirilmeye başlanan Denizaltının ilerleyen zamanda hangi özelliklere sahip olacağı bilinmiyor, ancak bu kadar geniş bir araştırma ekibi ve biliminsanıyla başarılı bir çalışma olacağı her tarafından anlaşılıyor.