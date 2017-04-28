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Youtube Canlı Yayın Yapmak için Abone Sayısını Değiştiriyor

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Youtube Canlı Yayın Yapmak için Abone Sayısını Değiştiriyor
Bu haber 28 Nisan 2017 - 2:20 'de eklendi .

Mobil üzerinden canlı yayın akışı başlatabildiğiniz, youtube uygulaması sadece 10 bin ve üzeri aboneye sahip kişilerin canlı yayın açmasına izin veriyordu.

Beklediği başarıyı yakalayamayan Youtube INC® yayınların izlenmesi için, yayına başlandığı anda takipçilerine bildirim göndermeyi de ihmal etmiyor. Yayın bittiği zaman normal bir videoya dönüşerek, canlı yayın yapan kişinin kanalına normal bir video olarak eklenen bu uygulama; öncesinde 10 bin aboneye sahip kişiler tarafından kullanılırken Youtube daha fazla canlı yayın yapılması için, bu sayıyı 1000 aboneye indirdi.

Bununla beraber hergün yüzlerce belki binlerce kişinin canlı yayın yapması için, kullanılacak uygulama başlarda ünlü kişiler ve youtuberlar tarafından kullanılırken, çevresini bir anda büyüterek bin takipçi ve üzeri takipçisi olan herkesin canlı yayın yapabileceğini belirtti.




Piyasaya ilk çıkışını Periscope ile yapan canlı yayın özelliği, Facebook, Youtube, Twich gibi programlarla fikri üreten firmayı koltuğundan edecek gibi görünüyor.

Buna Bakın!  Skype Kullananlar Dikkat Etmeli
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