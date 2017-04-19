YSK Kesin Seçim Sonuçlarını Ne Zaman Açıklayacak? Gözler Sadi Güven’de

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Nisan 2017 referandum kesin seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Gözler kurulda olurken anayasa maddeleri de bu karar bağlı olarak yerini alacak.
Son zamanlarda en fazla tartışılan kurum olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklamalar yapmıştı. Sandıklardaki mühürsüz oy pusulalarının YSK kaynaklı değil sandık başındaki görevlilerin ihmali olduğunu da açıklamış ve böylece bu tartışmaya YSK’nın ne net tavrını koymuştu.
YSK’ya göre kesin sonuçlar 10 gün sonra açıklanacak. Mühürsüz oyların sayısının ne durumda olduğunu da Güven bilemediğini söylemişti.